Città di Castello, banda di ladri scappa tra i campi dopo l’alt dei carabinieri

Hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi tra i campi facendo perdere le loro tracce. Un’auto con a bordo tre persone è stata fermata dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello all’altezza dello svincolo per Montone-Umbertide sulla E45. Dopo aver accostato l’auto nelle vicinanze dello svincolo i tre hanno abbandonato il mezzo dandosi alla fuga . Approfittando del buio sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri di Umbertide, Trestina che si sono aggiunte a quelle dei colleghi di Città di Castello. Nel bagaglio dell’auto abbandonata sono stati trovati attrezzi da scasso, tra cui un piede di porco ed una smerigliatrice. Molto probabilmente si tratta di una banda di ladri che stava preparando un raid notturno nell’Alto Tevere. Nel corso degli accertamenti è emerso che il proprietario dell’auto abbandonata è un pluripregiudicato di nazionalità rumena che sembrerebbe intestatario di oltre 100 veicoli. La caccia alla banda comunque non si è interrotta anche se con il passare delle ore rintracciare i tre malviventi diventa sempre più difficile.