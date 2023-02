Galleria della Guinza, approvato il progetto definitivo: la gara entro giugno

Galleria della Guinza, finalmente si parte. L’ ok è arrivato dal commissario straordinario di governo, ingegnere Massimo Simonini, che ha approvato il progetto definitivo per il completamento della Galleria della Guinza, sull’appennino Umbro-Marchigiano, a Mercatello sul Metauro in provincia di Pesaro, ed ha inviato a tutti gli enti di competenza, ministero delle Infrastrutture, Regione Umbria, Regione Marche e Anas, la nota formale con cui “dà mandato a quest’ultima, quale soggetto attuatore, di avviare immediatamente tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera”. ” Dopo trent’anni dalla costruzione, quella galleria era divenuta simbolo di una burocrazia che a volte appare inconcludente e che ha lasciato lungo il Paese molte opere pubbliche incompiute. Galleria ripetutamente citata in negativo come l’emblema di ciò che la politica non dovrebbe mai fare”, è il commento della governatrice Tesei e dell’Assessore Melasecche. “Ci auguriamo – affermano Tesei e Melasecche – che quanto prima si possa aprire anche questo cantiere per riscoprire finalmente questo nuovo asse di penetrazione dall’Umbria verso le Marche, favorendo scambi commerciali, turismo e sviluppo, assi portanti dell’economia di entrambe le regioni”. Entro giugno è prevista la gara che assegnerà i lavori per adeguare la prima canna della galleria e per realizzare il primo tratto riguardante Mercatello Ovest. Secondo le previsioni i lavori saranno conclusi nell’arco di quattro anni.