A Spina di Marsciano torna il Gecko

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Spina il “GECKO”, Festival dedicato ai grandi

cambiamenti del nostro tempo che quest’anno propone “GECKO DROPS”, un’intera giornata di

divulgazione e intrattenimento riservata all’Acqua. Appuntamento sabato 9 settembre nel

Castello di Spina e alla Rocca Benedettina di Sant’Apollinare con un evento no stop, da mattina

a sera, tra workshop, “teatrale interpretazione” di libri, proiezione di film documentari, mostre

fotografiche, performance musicali, degustazioni guidate e percorsi naturalistici alla scoperta

della risorsa più preziosa per la vita.

“GECKO DROPS” è il primo di una serie di eventi che proseguiranno nel 2024 fino alla sesta

edizione del Festival con l’obiettivo di continuare a raccontare il Pianeta e il nostro rapporto con

esso attraverso un format che mette in scena l’interazione e le affinità che esistono tra Scienza

e Arte, tra conoscenza ed emozione, tra verità provata e stupore, per una cultura più attenta e

consapevole nei confronti dell’ambiente e delle sue risorse. A partire dall’ acqua – da cui prende

ispirazione il titolo GECKO DROPS – una risorsa che tendiamo a dare per scontata mentre la

sua disponibilità, oggi messa fortemente a rischio, impone di restituirle un ruolo da protagonista.

La giornata di “GECKO DROPS” inizia alle 9.00, partenza da Migliano per “La Via dell’Acqua”,

trekking lungo il torrente Fersinone che con i suoi versanti ripidi e aspri, tra siti preistorici e

pareti rocciose regala un paesaggio unico, quasi irreale, dominato dall’acqua. Il percorso è

organizzato in collaborazione con le guide esperte de Le Storie di Loz.

Nel Castello di Spina alle ore 10.30 l’appuntamento è con il workshop “Tanti piccoli Colibrì”,

titolo che si ispira al Colibrì di un’antica storia del popolo Quechua in Perù che, una goccia alla

volta, aiutò con quel piccolo gesto a spegnere il grande incendio della foresta. Un incontro di

conoscenza e divulgazione delle tante questioni che ruotano attorno al mondo dell’acqua: dalle

nuove tecnologie alle politiche globali, dalle scoperte della scienza alla cultura delle civiltà

disegnate, come i paesaggi, dalle risorse idriche fino all’uso dell’acqua nei sistemi produttivi

odierni e nei nostri stili di vita.

Intervengono Chiara Biscarini, CoChair della Cattedra Unesco in Gestione delle risorse idriche

dell’Università per Stranieri Perugia; Marco Merola, Giornalista e Divulgatore scientifico, autore

del webdoc adaptation.it; Eleonora Mariano, Responsabile progetti PEFC Italia; Chiara

Cochetta, Responsabile gestione impianti acque potabili – Umbra Acque; Maurizio Bacci,

ingegnere ambientale e fotografo.

Alle ore 12.00 inaugurazione della mostra fotografica naturalistica e percettiva “Sinfonia in

Acqua” di Maurizio Bacci: 60 opere selezionate per questa occasione tra le migliaia realizzate

durante la sua pluriennale esperienza di esplorazione, un documento di indagine e un’opera

artistica di fruizione estetica.

“Perle d’acqua dolce”, alle ore 13.30, è una degustazione guidata dei prodotti del Trasimeno,

dai prodotti ittici tipici del Lago umbro che continuano a caratterizzare la proposta gastronomica

locale, ai prodotti dell’agricoltura del territorio, un ecosistema intimamente legato al lago ricco di

Biodiversità. La degustazione, che rinnova anche in questa edizione il format “Umbria

Biodiversity”, è a cura di Valentina Dugo di Consorzio AVO, in collaborazione con il Parco

Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Cooperativa Pescatori del Trasimeno, Cantina Duca

della Corgna, Cooperativa Oleificio Pozzuolese.

Durante tutto il pomeriggio del 9 settembre sarà possibile assistere alle proiezioni di “Un Mondo

d’acqua”, una selezione di reportage e documentari scelti da Rai Cultura in occasione della

Giornata Mondiale dell’Acqua promossa dall’ONU.

Alle 17.30 incontro con l’attore Blas Roca Rey, autore de “Il Mondo di Blas” (Ed. La

Mongolfiera), storie vere di uomini e donne che hanno vinto o anche perso le proprie battaglie

ma che a loro modo hanno lasciato un segno. Una raccolta di storie che, come l’acqua,

scorrono, tratteggiano percorsi, segnano confini e punti di incontro, un libro coinvolgente e

pieno di magia. Letture interpretate da Blas Roca Rey e dall’attrice Monica Rogledi.

Chiude “GECKO DROPS 2023” “Water Music”, evento multimediale di musica e immagini, alle

21.30 nella Rocca Benedettina di Sant’Apollinare. “Water Music” è uno spettacolo costruito

su oltre 450 immagini dinamiche dove la musica di Liszt, Chopin, Debussy, Ravel tesse con i

suoni elettronici e le parole del geografo e scrittore francese Eliseé Reclus un viaggio intimo e

appassionante dentro il mondo dell’acqua. Musiche eseguite da Leonardo Ruggiero e

Francesco Toninelli, voce narrante Andrea Costagli.

GECKO 2023 DROP, realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia, è un evento ideato

da Spin-A Enhancing People, Associazione di Promozione Sociale che da cinque anni

organizza a Spina, borgo castello nel comune di Marsciano (Perugia), Gecko Fest.

Il Festival nasce nel 2019 al termine di una ricostruzione post terremoto durata dieci anni con il

fine di raccontare in tutti i settori del vivere umano il concetto di Rigenerazione che prende avvio

da quelle “scosse” fisiche ed esistenziali che, come avvenuto per il Borgo che lo ospita non

annichiliscono ma possono trasformarsi in rinnovata energia ed elemento propulsivo per una

nuova progettualità.

I grandi Cambiamenti che stanno interessando la Terra nella sua accezione di Pianeta bene

comune sono al centro di un’ampia riflessione che Gecko Fest affronta con un format

multidisciplinare proponendo incontri, talk, performance di arte contemporanea, concerti di

musica, spettacoli di teatro, convegni e percorsi nella natura.