Al via la terza edizione di “Dialoghi a Spoleto”

SPOLETO – Sabato 29 e domenica 30 giugno i primi due appuntamenti. Le ospiti del panel “Le donne salveranno il mondo” saranno Veronica De Laurentiis, figlia di Silvana Mangano, Cristiana Mancinelli Scotti, figlia di Elsa Martinelli, la giornalista e conduttrice Myrta Merlino figlia di Anna Maria Palermo, Maria Flora Monini Imprenditrice e manager per Monini s.p.a. . I Dialoghi continuano domenica 30 giugno con il panel “Le donne finanzieranno il mondo”, in cui dialogheranno Suor Alessandra Smerilli, nominata da Papa Francesco Consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Emanuela Farris Consulente per gli affari europei dell’ABI, Cristina Finocchi Mahne, economista aziendale, Consigliere di Amministrazione di società quotate, Co-Presidente di WCD Foundation Italy, Carlotta Pignatti Costamagna Imprenditrice, PresidenteBeDimensional.

Prende il via sabato 29 giugno, alle ore 17 presso il Palazzo Leti Sansi , la terza edizione di ‘Dialoghi a Spoleto’, lo spazio aperto di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni nell’ambito del 62° Festival dei Due Mondi di Spoleto. Di fronte a una platea ad ingresso libero, aperta a tutti, le 16 protagoniste ospiti dei 4 incontri in programma racconteranno loro esperienze, per scoprire quanto hanno in comune tra loro, pur rappresentando scenari diversi della società.

I Dialoghi si apriranno con il Panel “Le donne salveranno il Mondo” : purtroppo sono 13 milioni in Italia le donne che non hanno votato, che non si sono fidate nemmeno delle parlamentari donne ed è tramite il rapporto tra Madri e Figlie che si costruisce la Nazione. Dialogheranno Veronica De Laurentiis artista e attrice, figlia di Silvana Mangano, Cristiana Mancinelli Scotti attrice e interprete, figlia di Elsa Martinelli, Myrta Merlino giornalista e conduttrice televisiva, autrice del libro “Madri” (Rizzoli) che sarà presentato durante l’evento, e Maria Flora Monini imprenditrice e manager per Monini s.p.a.. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” sono di Linda Laura Sabbadini e per il Comitato Scientifico dei Dialoghi interverrà Liliosa Azara.

Il secondo incontro domenica 30 giugno, sempre alle 17, dal titolo “Le donne finanzieranno il Mondo” . Il tema affrontato nella seconda giornata dei Dialoghi sarà l’Economia e la Finanza Solidali. A dialogo Emanuela Farris consulente per gli affari europei dell’ABI, Cristina Finocchi Mahne, economista aziendale, consigliere di amministrazione di società quotate, co-presidente di WCD Foundation Italy, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e appartenente al network #100esperte, Carlotta Pignatti Costamagna imprenditrice, presidente BeDimensional e Suor Alessandra Smerilli docente ed economista. Modera l’ideatrice dei Dialoghi’ Paola Severini Melograni. “I numeri” Linda Laura Sabbadini, Interverrà per il Comitato Scientifico Francesca Marino.

I prossimi incontri si terranno il 7 e il 12 luglio. Si parlerà di scienza e di tecnologia con alcune affermate studiose e ricercatrici – tra cui Maria Grazia Spillantini, professoressa di Biologia Molecolare alla Cambridge University e membro della Royal Society e appartenente al network #100esperte, e di calcio femminile con il capitano della Nazionale Italiana di calcio femminile Sara Gama.

La squadra organizzativa dei “Dialoghi a Spoleto” è diretta da Paola Severini Melograni, che guida il comitato scientifico composto da: Liliosa Azara (esperta di questioni femminili), Gaia Peruzzi (esperta di comunicazione), Diva Ricevuto (esperta di Relazioni Internazionali), e Francesca Marino (esperta di etica e responsabilità sociale). Come nelle scorse edizioni una delle più importanti esperte di statistica italiane Linda Laura Sabbadini “darà i numeri”.

Con i patrocini di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rai, Fondazione Marisa Bellisario.