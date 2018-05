Bastia Umbra, taglio del nastro per il Caccia Village

BASTIA UMBRA – Sabato 12 maggio alle 10,00 l’ottava edizione di Caccia Village ha preso ufficialmente il via con il taglio del nastro a cui hanno presenziato, insieme agli organizzatori e alle associazioni venatorie del territorio, le istituzioni locali, rappresentate dai parlamentari umbri Catia Polidori e Fiammetta Modena, dall’Assessore all’Agricoltura e alla Caccia Fernanda Cecchini, il Vice Sindaco di Bastia Umbra Francesco Fratellini, insieme all’assessore Filiberto Franchi, il Presidente di UmbriaFiere Lazzaro Bogliari.

Subito dopo il taglio, gli ospiti hanno partecipato al tour inaugurale tra gli spazi espositivi della fiera, dove, nel frattempo, il pubblico si aggirava numeroso fin dall’apertura.

A fare da colonna sonora alla mattinata, le esibizioni dei corni da caccia dell’Alto Adige e le musiche irlandesi e scozzesi dell’Hunting Sunds Ottava Rima Toscana.

Caccia Village proseguirà anche per tutta la giornata di domenica 13 maggio. Alle 9,00 prenderà il via l’Esposizione cinofila Trofeo Ivo Angeli, a cura di Federcaccia Umbra, Enalcaccia Umbria, ANLC Umbria, ANUU Migratoristi Umbria, ARCI Caccia Umbria, Italcaccia Umbria che vedrà in campo i migliori esemplari di cane da caccia e che si concluderà con le premiazioni nel pomeriggio (ore 16,00 circa).

Alle ore 10,00 l’area workshop della Regione dell’Umbria ospiterà invece il convegno dal titolo “Colombaccio. Caccia e migrazione”, a cura del giornalismo Federico Cusimano.

Alle 12 è, invece, prevista la visita della Presidente di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, che visiterà gli stand di Caccia Village e incontrerà i presidenti nazionali delle associazioni venatorie per un confronto sulle politiche sulla caccia.

Alle 13, da non perdere l’incontro con Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e appassionato cacciatore, sul La Cucina della cacciagione. Insieme a Donelli anche gli chef Giancarlo Polito, della Locanda del Capitano di Montone e Edi Dottori, della Sala della Comitiva di Civita di Bagnoregio, che racconteranno e prepareranno ricette a base di selvaggina.