Chiude con successo l’edizione 2018 di “Musica nel mondo”

PERUGIA – Si è chiusa venerdì 19 ottobre l’edizione 2018 di Musica dal Modo, Festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili, dopo ben 20 concerti a Perugia, con repliche a Todi e Assisi, che hanno visto protagonisti cori e orchestre provenienti da tutto il mondo.

“Grazie per aver contributo alla internazionalizzazione di Perugia. –ha tenuto a sottolineare l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Teresa Severini nel suo discorso in occasione dell’ultimo concerto di venerdì sera alla Sala dei Notari del St. Teresa Effingham School Choir, rivolgendosi agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della kermesse- “Tanta parte di Europa e di mondo hanno toccato Perugia per esibirsi a Musica dal mondo, portandoci la loro creatività e le loro tradizioni e potendo apprezzare la nostra ospitalità e la nostra ricchezza artistica.”

Il festival è cresciuto sempre di più negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con associazioni locali, agenzie e tour operator. Nell’ultima edizione, per esempio, grazie a Assiomi Musica d’Insieme, si è tenuto nel corso del festival anche Voices for Peace, concorso corale mondiale che ha visto sessioni concertistica al Museo Archeologico, a San Domenico, San Pietro, alla Sala dei Notari. Significativo il contributo dato anche da altre associazioni culturali e sociali come Radici di Pietra, Borgo Sant’Antonio, Collestrada, Munus e Accademia Amsterdam.

In crescita anche il numero di cori provenienti da un numero sempre maggiore di paesi. Un successo costruito anno dopo anno da A.GI.MUS e Comune di Perugia, grazie alla professionalità e all’entusiasmo, così come ad una rete di relazioni incrementata via via.

Il festival è, peraltro, l’occasione per far conoscere le location più belle della città di Perugia e delle città vicini, a partire dalla Sala dei Notari e il Duomo, da San Pietro al borgo di Collestrada, fino ad Assisi e Todi, che contribuiscono alla suggestione del concerto.

Terminata l’edizione 2018 si pensa già all’anno prossimo, quando Musica dal Mondo festeggerà i suoi 20 anni di successi.