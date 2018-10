Una maxi torta per ‘fare 25’ con Eurochocolate

PERUGIA – Quarto giorno per l’edizione del 25°anniversario di Eurochocolate, Festival Internazionale del Cioccolato a Perugia fino a domenica prossima 28 ottobre.

Come per ogni compleanno che si rispetti si avvicina l’appuntamento con la festa!

Domani 23 ottobre 2018 alle ore 11 sul palco di Piazza IV Novembre sono invitati tutti i chocolovers che festeggiano il 25° compleanno e le coppie che celebrano il 25° anniversario di matrimonio. Sarà presente anche la delegazione di Kyodo Kansai Group in vista del prossimo Eurochocolate Osaka.

BIMBI A LEZIONE DI CIOCCOLATO

Dopo l’anteprima dello scorso venerdì da oggi si entra nella settimana dedicata ai bambini con i laboratori firmati Eurochocolate: circa 600 piccoli studenti da oggi fino a venerdì 26 ottobre scopriranno il mondo del cioccolato.

Dalla scuola dell’infanzia alle classi della scuola primaria di primo e secondo grado sono quattro i diversi percorsi loro dedicati ai bambini: al Centro servizi G. Alessi il laboratorio A lezione di cioccolato con Icam dedicato ai bambini della scuola primaria farà assaporare il cioccolato, imparando a conoscerne i segreti.

All’ex Chiesa Santa Maria della Misericordia, in via Oberdan l’appuntamento con il percorso guidato Equoscuola: il cioccolato Sostenibile con Icam sulla filiera della produzione di cioccolato equo e solidale, dalla piantagione all’assaggio del prodotto finito.

Per i piccoli sarà inoltre possibile visitare l’interessante sezione Eurochocolate World dedicata ai Paesi produttori di Cacao.

Sempre all’ex Chiesa Santa Maria della Misericordia il laboratorio ChocoCake Design: una golosa arte manipolativa per scoprirsi cake designer in erba! Stessa location per gli appuntamenti ChocoPasticceri per un giorno. Guidati da pasticceri professionisti i bambini preparano golosi chocolollipop da confezionare e riportare a casa per un dolce ricordo.

CHOCO MATEMATICA con il LICEO ORAZIO di ROMA

Per l’intera giornata di oggi 15 ragazzi di una classe del Liceo Classico Orazio di Roma sono gli ospiti speciali di Eurochocolate illustrando il progetto Choco Math per un binomio fra cioccolata e matematica tutto da scoprire!

Grazie al coordinamento del prof. Maurizio Castellan è nata la mostra interattiva che, utilizzando la cioccolata, illustra in modo divertente alcuni argomenti di matematica noti e meno noti, alla portata di grandi e piccini. Unici requisiti richiesti la curiosità scientifica e l’amore per il cioccolato.

La mostra è realizzata dagli allievi del laboratorio di matematica del Liceo Orazio di Roma (PLS Università di Tor Vergata di Roma) www.liceo-orazio.gov.it

CIOCCOLATOMANIA

Tornando agli appuntamenti di Eurochocolate dopo la tradizionale domenica dedicata alle sculture di cioccolato proseguono le Masterclass di Cioccolatomania.

Oggi è la volta di Alessio Tessieri, fondatore di Noalya – Cioccolato coltivato da degustazione e per professionisti. Cioccolatomania riprenderà giovedì con Enric Rovira, estroso cioccolatiere catalano, maestro di creatività e artista di un raffinatissimo design al cioccolato: Xocolate de Barcelona.

EUROCHOCOLATE WORLD

Eurochocolate World continua nel suo viaggio nelle Terre del Cacao, alla scoperta del Cibo degli Dei e delle affascinanti origini del Cioccolato. Lo spazio alla ex Chiesa Santa Maria della Misericordia in Via Oberdan è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.

COOKING SHOW E DEGUSTAZIONI GUIDATE

Proseguono i cooking show e le degustazioni guidate al Centro Servizi G. Alessi, in collaborazione con la Scuola di Cucina Peccati di Gola. Tanti imperdibili appuntamenti dedicati agli amanti della pasticceria amatoriale per imparare a realizzare facili ricette dal gusto irresistibile sotto la guida di esperti pasticceri e docenti. (Attività gratuita su prenotazione. Per info e prenotazioni +39 3283471062)

CIOCCOLATA CON L’AUTORE

Alla Sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori per la serie Cioccolata con l’autore dopo la presentazione oggi alle 18 del libro di Leonardo Cenci Vivi, ama, corri. Avanti tutta!edito da Salani Editore domani – alla stessa ora -sarà la volta di 1994 L’anno che ha cambiato l’Italia; un’opera di Luigi Grimaldi e Luciano Scalettari per Chiarelettere da scoprire insieme agli autori assaporando un ottimo bicchiere di cioccolata calda!

