Foligno, al Politeama Clarici “Le Baruffe Chiozzote” di Goldoni

FOLIGNO – Va in scena mercoledì 30 gennaio alle 21 al Politeama Clarici, per la stagione di prosa, l’opera di Goldoni “Le baruffe chiozzotte”, prodotto dal teatro stabile del Veneto.

Le donne delle “Baruffe” sono in attesa, hanno l’urgenza di non far passare un altro inverno senza essersi maritate, i loro uomini sono pescatori, e presto o tardi il mare li chiamerà a sé. Il mondo femminile, fatto di famiglie e relazioni, di lavoro al merletto e di sogni d’amore, di attesa e di vitalità, è legato alla strada, luogo di ritrovo dei popolani, del commercio, delle gelosie e delle baruffe, è lì che si consuma la battaglia per tenere gli uomini ancorati alla terra ferma. Spettacolo corale, popolato da personaggi irresistibili e interpretato da un cast di grandi attori che danno corpo e voce a uomini e donne innocenti e rudi, esemplari imperfetti di un’umanità straordinaria.