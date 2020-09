Mille giovani ad applaudire Ernia, distanziati e composti

Mille spettatori al Barton Park per il concerto di Ernia: un dato che fa dire, agli addetti ai lavori, come lo spettacolo di giovedì sera nell’arena a Pian di Massiano, sia stato – fin qui – l’evento più grande della stagione perugina.

Tantissimi ragazzi, composti e distanziati, sia alle file ai cancelli (già dalle 14 del pomeriggio) che durante il concerto, con le sedute a 1,2 metri l’una dall’altra.

Un successo duplice, quindi, per il Barton Park Summer Fest che prosegue sabato 5 settembre con Eugenio Finardi. Uno spettacolo tra canzoni e racconti in cui il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell’Arte. Una versione più intima e coinvolgente dello show full band di Finardi, visto che sul palco l’assetto sarà quello di un trio acustico con Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre e Federica Finardi Goldberg al violoncello (prevendita biglietti su Ticket One e Ticket Italia).

Domenica 6 settembre, infine, a partire dalle 19.30,c’è “100 chitarre per Lucio”: un omaggio a Battisti in cui a salire sul palco saranno i musicisti e gli amatori che si siano iscritti e preparati su alcuni brani immortali da suonare tutti insieme contemporaneamente (i particolari per partecipare sono sulla pagina Facebook del Barton Park). In occasione dell’anniversario della morte del cantautore – il 9 settembre – è previsto infatti questo speciale flash mob musicale: i partecipanti chitarristi che si esibiranno dovranno eseguire “La canzone del sole”, “Il mio canto libero”e “Tempo di morire”.

Il programa del Barton Park Summer Fest prosegue poi lunedì 7 settembre con “Antonella canta Mina” e mercoledì 9 c’è “Emozioni in musica”, con Roberto Vasarri & Super Pippo Antonio Gabellini, entrambi alle 21 e sempre a ingresso gratuito.

Gran finale dedicato alla solidarietà e al ricordo dell’amico Leonardo Cenci, con gli Avanti tutta days, in programma all’interno del parco il 12 e 13 settembre (informazioni su www.avantitutta.it).

Un programma vario e davvero per tutti, bambini giovani e adulti, che assicura divertimento ma soprattutto sicurezza, grazie agli spazi e all’organizzazione del Barton Park che consentono il rispetto delle distanze previste dalle norme anti Covid: tutti i dettagli su www.bartonpark.it.