Perugia, il sesto Love Film Festival in modalità online e televisiva

Perugia – A seguito degli ultimi Dcpm e dell’ordinanza della Presidente della Regione Umbria cambia il Love Film Festival, sesta edizione, e si converte in una modalità interamente online e televisiva su Tef Channel. Nonostante alcuni cambiamenti e la rinuncia a incontri dal vivo con ospiti illustri, il programma si connota di una veste più internazionale e ancor più di qualità.

La sesta edizione prenderà ufficialmente il via venerdì 13 novembre con la conferenza stampa on line, su piattaforma Webex del Comune di Perugia, prevista alle ore 11, alla quale parteciperanno, insieme al Direttore artistico del festival Daniele Corvi, l’assessore alla Cultura del Comune Leonardo Varasano, la consigliera con delega al cinema Francesca Vittoria Renda, la madrina del festival Lidia Vitale e Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation.

Il programma del festival, dopo la conferenza proseguirà come segue.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020

11-12 Conferenza stampa online di apertura con la madrina Lidia Vitale e Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation) (diretta Comune di Perugia e Facebook Love Film Festival)

17-18 Webinar Presentazione del libro “Covid. Tutto quello che non sapete sulla pandemia” di Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri con Alessandro Cecchi Paone, Leonardo Varasano (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

21-22 Webinar sul libro “Clonazione. Profili giuridici” di Daniele Corvi con Laura Agea (Sottosegretario Presidenza dei Ministri per gli Affari europei) Alessandro Cecchi Paone (giornalista e docente universitario) Daica Rometta (avvocato) coordina Avv. Francesco Gatti (Presidente Post – museo della scienza di Perugia) (in collaborazione con Il Post – museo della scienza di Perugia) (diretta Post-Museo della scienza e Facebook Love Film Festival)

SABATO 14 NOVEMBRE 2020

17.30-18 Webinar “Ricordando Leo e Orietta” con Federico Cenci. Anteprima del teaser documentario “Corri Leo” di Daniele Corvi, prodotto da Photoveg video (Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

18-18.25 Webinar con Lino Pujia, regista di The duel of wine, film dedicato alle famiglie del vino, e Crepuscole of Covid: Reflections of a winemaker, vincitore Best Philosophical Musing del Wine Spectator (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

18.30-19 Webinar con Paolo Rossi sul documentario “Paolo Rossi. Il cuore di un campione” e sulla Fondazione Parada (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

19.30-20 Webinar con Alice Rohrwacher e i contadini dell’altopiano dell’Alfina su Omelia contadina di JR e Alice Rohrwacher (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

20.15-20.35 Anteprima del documentario Perugia anni ’30 di Fabio Melelli e Michele Patucca

20.45-21.15 Webinar con Vinicio Marchioni su Il terremoto di Vanja (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

21.15-22.15 Webinar Making of del trentennale di Grido di pietra di Werner Herzog Cast Vittorio Mezzogiorno, Donald Sutherland, Tom Cruise con Fabio Melelli, Salvatore Basile, Walter Saxer e Giovanna Mezzogiorno (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

11-13 Webinar “La famiglia sostenibile è felice” interventi di Paolo Genovese (regista e ambasciatore internazionale contro il bullismo) Adriana Galgano (Presidente di BLU) Fabrizio Rasimelli (Presidente Avis – Perugia) Stefania Stefanelli (Prof.ssa Associata diritto privato e di famiglia Dip. Giurisprudenza UniPG e delegata del Rettore per l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale UniPG) presiede e coordina Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation) (diretta su www.glfoundation.com)

21.30-21.55 Webinar con Fortunato Cerlino (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)

22-22.30 Webinar con Marco Bocci (diretta Tef Channel e Facebook Love Film Festival)