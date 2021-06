Suoni Controvento, presentata la quinta edizione

Un viaggio in musica dal forte richiamo emotivo nello splendido paesaggio naturale del Parco regionale del Monte Cucco: tutto inizia così nel 2017. Da quel momento parte un’escalation di successi, uno dietro l’altro, che contaminano pian piano gran parte del cuore verde d’Italia.

Cresciuto di anno in anno in maniera esponenziale, il festival estivo di arti performative, tra i più noti e affermati sul territorio nazionale, Suoni Controvento, promosso da Associazione Umbra della Canzone della Musica d’Autore, prosegue il suo cammino e torna in questo 2021 con una quinta edizione che amplierà ancor più gli orizzonti e andrà a toccare con il suo ricco cartellone tutta la regione Umbria.

Inoltre, lo scorso mese di maggio, sotto il comune denominatore che ha come obiettivo “il perseguire con ancora più incisività un percorso all’insegna dell’educazione ambientale attraverso la musica, considerata come un mezzo e non come un fine” SCV è fondatrice insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Caratteristica che accomuna questi importanti festival è la proposta praticata da diversi anni di un modello di turismo ad economia circolare in luoghi naturali, non antropizzati, con il paesaggio inteso come elemento peculiare ed imprescindibile di ogni singola proposta culturale. Lo spettacolo, quindi, rappresenta il momento culminante di una giornata composta da molto altro: il cammino, la natura, il silenzio, lo stare insieme.

Tutte queste peculiarità del Festival – in particolare, come suddetto, la valorizzazione degli ambienti naturali più suggestivi delle zone montane e collinari della regione e la sensibilità per le tematiche ambientali – hanno destato l’interesse dei media tanto che l’organizzazione ha siglato una collaborazione con una delle principali radio italiane in qualità di media partner, RDS – Radio Dimensione Suono, e con alcuni sponsor di rilievo nazionale tra cui Sammontana, azienda alimentare italiana leader nella produzione di gelato e pasticceria surgelata, e Diva International, nota azienda italiana leader nel settore cosmetico dei prodotti per la cura e il benessere della persona oltre che nell’ambito della detergenza della casa e degli animali da compagnia.

#SCV21

Protagoniste dei suggestivi luoghi del cuore verde d’Italia, non solo location note al grande pubblico ma anche angoli più nascosti e intimi delle città di Assisi, Campello sul Clitunno, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Norcia, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Terni e Trevi, saranno musica in alta quota (e non solo), teatro, arte e letteratura, che prenderanno il via dal 23 luglio al 12 settembre.

Tutti gli appuntamenti si svilupperanno sempre in linea con il format “pubblico in movimento-teatri naturali” che, sin dalla sua creazione, contraddistingue la kermesse. In “Suoni Controvento” infatti, fin dalla fase progettuale, si cerca di elevare l’ambiente a elemento costitutivo dell’atto creativo, il “paesaggio sonoro” ad elemento identitario di un luogo evitando di considerarlo, in modo utilitaristico, come un semplice arredo visivo. Il pubblico di Suoni Controvento per godere della musica e delle performance, per ammirare le installazioni artistiche, deve mettersi in cammino insieme ad altre persone avviando un’esperienza relazionale e diventando parte dello spazio attraverso un’esperienza di valore.

Anche quest’anno si confermano il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, a cui si unisce per la prima volta la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, e immancabile sarà, come di consueto, la collaborazione con i comuni e le proloco dei borghi che aderiscono e sostengono il progetto, con alcune delle realtà più prestigiose del nostro territorio quali, tra le altre, l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, il Conservatorio “Francesco Morlacchi di Perugia, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia e tutte le Associazioni delle guide che si occuperanno di condurre il pubblico ai concerti in alta quota attraverso sentieri naturali.

La quinta edizione è stata presentata stamani (17 giugno) a palazzo Donini di Perugia alla presenza di Donatella Tesei (Presidente Giunta Regione Umbria), Daniele Moretti (Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Lorenzo Amati (Fondazione Cassa di Risparmio di Terni), Massimiliano Montefusco (Radio Dimensione Suono – intervento in streaming), Lucia Fiumi (Presidente AUCMA), Gianluca Liberali (direttore artistico AUCMA).

Ad aprire gli interventi è stata Lucia Fiumi che, dopo aver ringraziato partner e sponsor che quest’anno sostengono il Festival ha spiegato come Suoni Controvento sia nato “dall’esigenza di sviluppare un format già adottato dall’Associazione della Canzone d’Autore che era quello dei concerti e degli spettacoli in spazi naturali di particolare fascino. Seguendo quel desiderio di continua scoperta che ha caratterizzato da sempre l’operato dell’Associazione” che si è mossa dall’ambiente lacustre verso le montagne dell’Appennino, fino a giungere in questo 2021 a coprire tutta la regione.

“Con gli organizzatori di Suoni Controvento – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi – condividiamo due filoni valoriali estremamente importanti, che acquistano un valore ancor più nobile se consideriamo il peculiare momento storico che stiamo vivendo. Da un lato la passione e la vocazione per il mondo della musica e delle arti performative, dall’altro la forte impronta di sostenibilità dell’iniziativa che tra i suoi obiettivi ha la tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e la promozione della circolarità per arricchire il territorio e non deturpare. Ritrovare il contatto con la natura nell’ambito della fruizione di un’esperienza musicale e artistica è qualcosa che è mancato a tutti noi nell’ultimo anno e che rappresenta una potente fonte di nutrimento e rigenerazione, oltre ad una nuova modalità di sviluppo di eventi e format per il futuro”.

La Presidente Tesei ha sottolineato come la Regione Umbria abbia sempre creduto in questo progetto dalle grandi potenzialità che lo scorso anno ha avuto risultati straordinari. Suoni Controvento è riuscito, nel corso degli anni, a creare una sinergia unica tra le realtà di tutta la regione, andando a valorizzare le straordinarie bellezze paesaggistiche e i prestigiosi beni culturali dell’Umbria. Il connubio di arte e paesaggio è “l’elemento su cui noi, come Regione, stiamo scommettendo”.

E della rete che si è venuta a creare ha parlato anche Lorenzo Amati, impressionato dalla lista di enti e istituzioni che collaborano con il Festival. Un plauso agli organizzatori e l’auspicio che si prosegua insieme verso un sempre maggiore sviluppo del marketing territoriale.

Daniele Moretti ha ricordato (e rinnovato anche oggi per il futuro) l’augurio dello scorso anno di continuare a sostenere Suoni Controvento che con il suo ricco programma valorizza sempre il territorio regionale, spiccando però come “uno dei pochi a riuscire a fare rete”, concetto al quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – partner storico della kermesse – tiene molto.

A chiudere gli interventi è stato Gianluca Liberali che, dopo aver illustrato format e programma, si è soffermato a spiegare l’importanza della sinergia che si è venuta a creare, che quest’anno coinvolge anche Campello sul Clitunno, Gubbio, Narni, Terni e Trevi, ringraziati dal direttore artistico, insieme agli storici borghi presenti fin dalla prima edizione, per aver creduto nel progetto SCV. Il programma e il conseguente successo del Festival si realizzano“traendo le forzi migliori di ogni realtà” e comportano un lavoro progettuale che non si limita solo ai giorni effettivi degli eventi, ma che si sviluppa durante tutto l’anno grazie all’impegno costante di tutte queste collaborazioni, dal singolo cittadino alle proloco, dagli Enti alle Istituzioni.

Due le anteprime del Festival

La prima domenica 18 luglio alle Marcite di Norcia anteprima del format “Libri in cammino” che vedrà protagonista la scrittrice Chiara Mezzalama. Durante la passeggiata letteraria si parlerà del suo libro “Dopo la pioggia”. Evento in collaborazione con La Mulattiera. Info e prenotazioni: 339 4513189 – info@lamulattiera.it

La seconda giovedì 22 luglio (ore 17.30) anteprima del Festival a Palazzo Ducale di Gubbio dove si terrà l’incontro “Condividiamo Cultura”, verso un turismo lento e sostenibile. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e della direttrice di Palazzo Ducale di Gubbio Paola Mercurelli, sono previsti interventi di Paola Agabiti (assessore Turismo, Cultura, Istruzione e diritto allo studio della Regione Umbria), Roberto Morroni (assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria), Cristina Colaiacovo (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo), Simone Fittucia (presidente Federalberghi Umbria), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria), Daniele Invernizzi (presidente EV-Now). Modera Paolo Morbidoni (coordinatore delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Italia). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV

Seguirà aperitivo offerto da Confagricoltura Umbria e un concerto realizzato in collaborazione con la Direzione Generale dei Musei dell’Umbria, che vedrà in scena Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce con una tappa del loro “Hope tour live”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Il programma

Per tutta la durata del Festival nei Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Sigillo, esposizione della rassegna “Carte Mobili”, interventi artistici volti a rigenerare temporaneamente il dialogo tra opera e contesto urbano a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci: “Soggetti apparenti” a cura di Daniela Gjyzeli, Michela Lanfaloni, Valeria Massoli; “Carte Mute” a cura di Viola Lotta, Isabelle Salari, Azzurra Albi; “Punti di vista” a cura di Caterina Cecere, Agnese Pierotti, Wang Yuxin; “Grammatica del segno” a cura di Giulia Piacci, Nevena Delic, Sun He; “Tra azione e pensiero” a cura di Francesco Rosati, Ilaria Toppo, Sara Perni; “L’ombra e l’oggetto” a cura di Sara Carletti, Emma Genovese, Paolo Saloni, Francesco Antonio Albano; “Contrappunti” a cura di Zhong Yishan, Natasha Grillo, Giovanna Neri, Lorenzo Ottaviani, Giosuè Vendepane; “Sequenze dinamiche” a cura di Maria Serena Colombo, Barbara Ruccolo, Luisa Marazzi.

Venerdì 23 luglio ore 18.30 a Villa Fabri a Trevi tappa del tour estivo di Raphael Gualazzi. L’artista al piano solo ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale, oltre a qualche sorpresa. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

-Ore 23.00 a Campello sul Clitunno “Dante 1321-2021”, ascesa in notturna, accompagnata da letture a tema dantesco, dalle pendici del Monte Serrano verso la vetta a quota 1.429 mt, in tempo per assistere all’alba. Evento a cura dell’associazione In&Outdoor Umbria. Informazioni e prenotazioni 338 7613662 -info@inandoutdoorumbria.com

Sabato 24 luglio a partire dalle ore 15.00 in piazza del Teatro Clitunno a Trevi format “Avventure e Misteri in Umbria” per grandi e piccini a cura dell’associazione Roompicapo. Delitto nel borgo “Salto mortale”: Una compagnia di circensi fa tappa al borgo. Improvvisamente uno di loro, durante le prove della sua esibizione, muore. Sarà stato davvero un incidente? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

Domenica 25 luglio alle ore 09.30 da Villa Fabri a Trevi “Libri in cammino”, passeggiata letteraria con percorso ad anello in compagnia di Valerio Millefoglie. Lo scrittore dialogherà con Raffaele Marciano sul suo libro “La comunione dell’aria”. Evento in collaborazione con UmbriaLibri e In&Outdoor Umbria. Info e prenotazioni: 338 7613662 – info@inandoutdoorumbria.com

-Dalle ore 10.30 e alle ore 16.30 nel centro storico di Pissignano format “Avventure e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Caccia al tesoro “Il segreto del Mago”. Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

-Ore 18.30 a Campello sul Clitunno (Campello alto) concerto di Sara Marini “Torrendeadomo”. L’artista finalista al Premio Tenco 2020 sarà accompagnata da Paolo Ceccarelli (chitarra), Lorenzo Cannelli (tastiera), Goffredo Degli Esposti(fiati), Francesco Savoretti (percussioni). Informazioni e prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Giovedì 29 luglio ore 19.00 a Villa Anita a Sigillo appuntamento con l’arte con l’inaugurazione del Murales realizzato dall’artista Falco Luca Poggioni. Seguirà aperitivo. Evento in collaborazione con Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. Ingresso libero con prenotazione sul sito SCV.

-Ore 21.30 piazza Saint Ambroix a Fossato di Vico ospiterà il live di Gaia Gozzi, nota più semplicemente come Gaia, artista che ha raggiunto la notorietà dopo la sua vittoria della 19esima

edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di “X Factor”. Prevendite su circuito TicketItalia e TicketOne.

Venerdì 30 luglio ore 19.00 a Le Rughe a Fossato di Vico “Benvenuti in fascia!” aperitivo con degustazione alle essenze del monte. Evento in collaborazione con Confagricoltura Umbria.

-Ore 21.00 in piazza San Sebastiano a Fossato di Vico concerto del Saxophone Ensemble composto da Simone Cojocaru (sax soprano), Catia Bertolini (sax contralto), Cristian Torzuoli, Leonardo Marini (sax tenore), Lorenzo Ronti (sax baritono). Evento in collaborazione con Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Sabato 31 luglio alle ore 15.00 a Valdiranco (Sigillo) “Libri in cammino”, passeggiata letteraria ad anello che vedrà protagonista Romana Petri. La scrittrice dialogherà con Giovanni Dozzini sul suo libro “La rappresentazione”. Evento in collaborazione con Umbria Libri, Ass. La Tramontana e L’Olivo e la Ginestra. Informazioni e prenotazione: 347 1148395 – romaniermete@gmail.com

-Ore 15.00 nella foresta “Madre dei Faggi” a Val di Ranco (Sigillo) “Avventura e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Trekking con delitto “Selva oscura”: un tranquillo trekking di divertimento si trasforma nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio. Cos’è successo questa volta? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

-Ore 16.00 a Serrasanta (Gualdo Tadino) tappa del “Summer Tour” di Ludovico Einaudi. Il Maestro sarà accompagnato da Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello. Evento in collaborazione con Ponderosa Music and Arts. Prevendite su circuito TicketOne.

-Ore 21.30 a Villa Anita a Sigillo tappa del “Dada mini tour” della cantautrice toscana Adelasia. Nel suo album “2021” l’artista racconta l’adolescenza che ha trascorso a Lucca, in una casa sita proprio al civico 2021. In questo progetto musicale troviamo paure, pensieri, amicizie e amori che nascono in provincia a inizio millennio. Il live sarà aperto dalla giovane artista gualdese Mariasole. Evento in collaborazione con la Proloco di Sigillo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su TicketItalia.

Domenica primo agosto alle ore 14.40 spazio al teatro nelle suggestive Grotte del Monte Cucco (Pian del Monte) “Peregrini che pensosi andate – Un altro Dante” di e con Pierpaolo Peroni. La natura è il termine di paragone adatto a meglio illustrare esperienze personali e a loro modo ‘irripetibili’ (non si pensi soltanto al viaggio ultraterreno: anche l’amore rientra in questo novero). Essa, però, è anche lo spunto capace di suscitare più ampie e astratte riflessioni sui sentimenti, l’esistenza, il destino dell’uomo. Sonderemo alcune di queste implicazioni leggendo brani della produzione dantesca. Evento in collaborazione con Ass. La Tramontana. Punto di ritrovo Pian del Monte (Sigillo). Informazioni e prenotazione obbligatoria: 351 2827335 – info@grottamontecucco.umbria.it

-Ore 17.00 a Pian di Rolla (Monte Motette) all’interno del Parco Regionale del Monte Cucco a Scheggia e Pascelupo tappa del tour acustico dei Fast Animals and Slow Kids “Dammi più tempo”, celebrazione del primo decennio di carriera della band perugina, tra le più rappresentative della scena musicale italiana. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

6, 7 e 8 agosto ore 21.30 a Le Rughe a Fossato di Vico “Avventure e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Temporary escape room “Codice Dante”: un nuovo mistero si cela tra le mura di Fossato di Vico. Un antico manoscritto custodisce un importante messaggio segreto. Riuscirete a decifrare tutti gli indizi per risolvere l’enigma? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

Domenica 8 agosto alle ore 11.00 nella Caverna di Sant’Agnese sul Monte Cucco (Costacciaro) “Meravigliosa Turchia – seconda tappa del Viaggio sonoro sulle orme del naturalista e viaggiatore umbro del XIX secolo Orazio Antinori”, concerto di musica tradizionale turca a cura di Umut Sülünoğlu & Uğur Önür. Evento in collaborazione con la Galleria di Storia Naturale del CAMS.

-Ore 15.00 a Valdiranco (Sigillo) “Libri in cammino”, passeggiata letteraria ad anello che vedrà protagonista Loredana Lipperini. La scrittrice dialogherà con Giannarmete Romani sul suo libro “La notte si avvicina”. Evento in collaborazione con Umbria Libri, Ass. La Tramontana e L’Olivo e la Ginestra. Informazioni e prenotazioni: 347 1148395 – romaniermete@gmail.com

-Ore 17.00 all’Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadino concerto che vedrà protagonista Kety Fusco, una delle arpiste più rivoluzionarie della scena musicale europea. La traiettoria artistica dell’arpista si è presto diretta verso un sistema sonoro innovativo, contaminando suoni di un vinile graffiato su corde di metallo, oggetti colpiti sulla tavola armonica dell’arpa classica pre-campionata ed effetti analogici manipolati dal vivo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Sabato 21 agosto ore 15.00 alle Marcite di Norcia “Libri in cammino”, passeggiata letteraria in compagnia dello scrittore Matteo Cavezzali che dialogherà con Giovanni Dozzini sul suo libro “Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo”. Evento in collaborazione con UmbriaLibri e La Mulattiera.

Domenica 22 agosto alle ore 15.00 nei prati dei Monti del Sole del valico di Forca Canapine (Norcia) tappa del tour “Live – Fuori dagli Spazi” di Francesca Michielin. Prevenite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Sabato 28 agosto alle ore 17.30 nell’Area Archeologica di Carsulae a Terni tappa del tour “Dall’Alba al Tramonto Live” di Levante. Evento in collaborazione con Direzione Generale Musei Umbria. Prevenite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Domenica 29 agosto alle ore 10.00 al Ponte di Augusto nel Parco Fluviale di Narni “Libri in cammino”, passeggiata letteraria che vedrà protagonista Eva Toschi. La scrittrice dialogherà con Eugenio Raspi sul suo libro “Per la mia strada. Partire e rinascere in montagna”. Evento in collaborazione con Umbria Libri e Narni 360°. Prenotazione obbligatoria: 375 500 9046 – narni360@gmail.com

-Dalle ore 15.00 all’ex Ferrovia di Narni Scalo “Avventura e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Trekking con delitto “Selva oscura”: un tranquillo trekking di divertimento si trasforma nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio. Cos’è successo questa volta? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

-Ore 18.00 al Ponte d’Augusto nel Parco Fluviale del Nera a Narni “Cinema Italia”, omaggio a Ennio Morricone di Rosario Giuliani (sax contralto e soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica). Il duo presenterà una selezione di alcuni celebri temi di Morricone allestiti e rivisitati in modo da valorizzarne le splendide melodie e, insieme, da poterli utilizzare come veicolo di improvvisazione. Evento in collaborazione con International Festival Luci alla Ribalta e Corsa all’Anello di Narni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Sabato 4 settembre dalle ore 15.00 nell’auditorium dell’ex chiesa San Michele Arcangelo a Cesi (Terni) “Avventure e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Delitto nel borgo “Salto mortale”: Una compagnia di circensi fa tappa al borgo. Improvvisamente uno di loro, durante le prove della sua esibizione, muore. Sarà stato davvero un incidente? Evento in collaborazione Proloco di Cesi. Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

-Ore 15.00 “Libri in cammino” a Cesi (Terni), passeggiata letteraria ad anello con partenza e arrivo in via Angelo Cesi, 2, attraversando il Parco Archeologico di Carsulae, che vedrà protagonista Wu Ming 2. Durante l’appuntamento si parlerà del suo libro di scrittura e cammino “Il sentiero degli Dei”. Evento in collaborazione con UmbriaLibri e Direzione Generale Musei Umbria, Atletik Trek Interamna. Prenotazione obbligatoria: Marco Cincinelli 392 0289635 – marco.cincinelli.trek@gmail.com / Roberto Proietti Barsanti 347 612454.

Domenica 5 settembre alle ore 17.00 sul pianoro di Sant’Erasmo a Cesi (Terni) Daniele Di Bonaventura, solo bandeneon, si cimenterà in “Sacro & Profano”, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Evento in collaborazione con la Proloco di Cesi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Domenica 12 settembre (orario da definire) ad Assisi Cesare Bocci presenterà il libro “Pesce d’aprile. Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti” di cui è co-autore con Daniela Spada.

-Ore 18.00 le Vigne Terre Margaritelli di Torgiano ospiteranno il “Live Estate 2020” di Remo Anzovino, considerato dalla critica e dal pubblico fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica strumentale contemporanea.

Seguendo le linee guida governative post pandemia da Covid 19, l’organizzazione riporta sul sito una serie di norme alle quali i fruitori dovranno attenersi per l’accesso e la partecipazione di ogni evento inserito in programma.

Ulteriori progetti in vigna e i concerti della media valle del Tevere, che si terranno a settembre, verranno annunciati prossimamente con un comunicato stampa specifico

“Suoni Controvento” si realizza con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Terni, Comune di Trevi, in collaborazione con Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Umbria Libri, Le Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, UmbriaSì, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Proloco di Fossato di Vico, Proloco di Cesi, Associazione Roompicapo, Associazione In&Outdoor Umbria, Associazione Mozart Italia (sede di Terni), Associazione Narni 360, Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, Associazione I Tuoi Cammini, Associazione Tribù in Movimento, Associazione La Mulattiera, Cantina Arnaldo Caprai; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Diva International, Sammontana, Autocentri Giustozzi Concessionaria, Servizi Associati, Birra Millecento, Ares, Cantina Brugnoni, Bahia City Store. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Media partner RDS – Radio Dimensione Suono e Umbria 24.

Sito ufficiale www.suonicontrovento.com

Hashtag ufficiale #SCV21