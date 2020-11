Indelfab (ex Merloni), sindacati: esperito esame congiunto

Perugia – Le Segreterie territoriali di Fim Fiom Uilm Marche ed Umbria fanno il punto sulla situazione di Indelfab (ex Merloni). “Si è svolto questa mattina l’esame congiunto tra il Ministero del Lavoro, la Indelfab in liquidazione e le Ooss di categoria – scrivono i sindacati in una nota – per la richiesta inoltrata dall’azienda per Cassa Integrazione per cessazione di attività. Nel corso dell’incontro si è venuto a conoscenza che in data 30 settembre la proprietà ha presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato liquidatorio di cui non conosciamo i contenuti. Le Ooss ritengono indispensabile, esperita la procedura tecnica per l’accesso all’ammortizzatore sociale, attivare urgentemente il tavolo di lavoro con il Mise, il Ministero del Lavoro, le Regioni e le parti sociali, che aveva portato al ritiro della procedura di licenziamento collettivo; si è condiviso di inserire tale richiesta nel verbale di esame congiunto”.

“Questo – sottolineano – al fine di utilizzare l’ulteriore periodo Cassa Integrazione per provare ad individuare percorsi che comunque devono essere condivisi ed oggetto di confronto, ed atti a garantire salvaguardia occupazionale e rilancio industriale per i territori. Saranno oggetto di discussione del tavolo anche eventuali strumenti aggiuntivi a supporto della vertenza, dove dovranno svolgere un ruolo centrale le Regioni di Marche ed Umbria che comunque si sono già impegnate, dando disponibilità all’attivazione di progetti di politiche attive2.