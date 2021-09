Ricostruzione: via libera a 53 interventi sulle scuole umbre per oltre 234 milioni di euro

Si è svolto nei giorni scorsi, in modalità telematica, il Comitato Istituzionale dell’Umbria presieduto dall’assessore Paola Agabiti su delega del Vice-Commissario per la ricostruzione – Presidente della Regione Donatella Tesei.

All’ordine del giorno la nuova ordinanza commissariale speciale [ex articolo 11, comma 2, del D.L. n. 76/2020] “Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” nella quale confluiranno 53 plessi scolastici dell’Umbria per interventi pari a € 234.484.702,00.

L’emananda ordinanza commissariale, illustrata dal direttore dell’USR-Umbria ing. Stefano Nodessi Proietti e dal dirigente del servizio Ricostruzione Pubblica arch. Filippo Battoni, conterrà un nuovo piano ad hoc per gli edifici scolastici non ancora finanziati e che abbiano un nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016. Nella Regione Umbria si tratta per lo più di edifici scolastici di proprietà della Provincia di Perugia e di diversi comuni fuori dal cratere sisma 2016 in quanto, con precedenti ordinanze commissariali, numerose scuole ricomprese nel cratere sono state già finanziate e, in alcuni casi, i lavori sono in corso o sono stati completati.

Tuttavia, per alcuni edifici già finanziati ed approvati con l’ordinanza commissariale n. 109/2020, sono previsti incrementi economici in quanto in sede progettuale è emersa la necessità di aumentare l’importo del finanziamento concesso.

Erano presenti al Comitato Istituzionale dell’Umbria i sindaci e delegati dei comuni del Cratere sisma 2016 (Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera) nonché i sindaci o delegati dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Cannara, Costacciaro, Foligno, Giove, Perugia, Umbertide ed il rappresentante della Provincia di Perugia.