Foligno, operazione antidroga della Polizia : un chilo e mezzo di cocaina sequestrata. Arrestato 39enne.

Una bella operazione antidroga è stata portata a termine a Foligno dalla Polizia . Un chilo e mezzo di cocaina sequestrata, per un valore di mercato superiore ai 100 mila euro. Un 39 enne arrestato, un soggetto di nazionalità albanese. L’attività è stata seguita direttamente dal vice questore Bruno Antonini, commissario di Foligno. Si tratta di una quantità di cocaina notevole, uno dei sequestri più consistenti fatto sulla piazza folignate. Gli uomini del commissario Antonini molto probabilmente da tempo stavano seguendo gli spostamenti dell’albanese, fino a quando non hanno deciso di fare il blitz convinti che il 39 enne fosse in compagnia di un carico consistente. Alle 10,30 ci sarà la conferenza stampa.