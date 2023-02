Francesco Fanari al via del “suo” rally a Foligno

Due settimane dopo dalla delusione del Rally “Valle del Tevere”, Francesco Fanari, torna in gara, stavolta “fuori porta”, in quanto sarà al via della seconda edizione del Rally Città di Foligno, questo fine settimana, penultima prova del Challenge Raceday Rally Terra.

Sempre con la Skoda Fabia R5 gommata Pirelli della Step Five Motorsport, affiancato da Cristina Caldart, il driver folignate ha due obiettivi: quello di tentare il bis di successi dopo quello che inaugurò la gara lo scorso anno, e soprattutto voltare velocemente pagina dalla sfortuna sofferta al recente appuntamento in Toscana, gara purtroppo terminata anzitempo, beffardamente all’ultimo impegno cronometrato, causa una uscita di strada, quando gravitava in quarta posizione assoluta.

Fanari, portacolori della Scuderia MRC Sport, ha voglia di riscatto, una forte motivazione, visto che corre nei luoghi a lui amici. Per questo si aspetta una bagarre entusiasmante contro avversari di elevato livello, molti dei quali incontrati alla precedente gara e con i quali aveva ingaggiato esaltanti duelli a suon di decimi di secondo, addirittura stando al comando per tre quarti di gara.

Ottime sensazioni, quindi, per Fanari, tornate a sentirle alla guida della Skoda, gli equilibri ripresi dopo la pausa agonistica invernale hanno rivelato che il feeling con la vettura è tornato forte, ideale presupposto per ritrovare anche il morale necessario nella competizione casalinga.

INTERVENTO DI FRANCESCO FANARI: “Gara sfortunata, a Sansepolcro, ma prendendo il buono della gara, devo dire che abbiamo immediatamente ritrovato le giuste sensazioni con la Fabia. D’altronde, basta guardare i tempi che siamo riusciti a firmare e come ce la siamo lottata sino all’ultimo con grandi avversari. Grandi avversari che ritroveremo anche in questa occasione, di sicuro non sarà una passeggiata, fare il bis di successi la vedo dura. Di sicuro partiamo con una condizione positiva, quella del “fattore campo”, che però a volte può anche condizionare la prestazione, ma ci sarà da sudare, stavolta. Sarà una bella gara!”.

Le verifiche sportive e tecniche della gara folignate, organizzata da PRS Group, sono previste per venerdì 3 e sabato 4 marzo, quest’ultimo giorno anche dedicato alle ricognizioni (ore 10,00-15,00) ed allo shakedown (ore 14,00-18,00).

Domenica 5 marzo le sfide, nel format previsto dal Challenge Raceday Rally Terra: due distinte prove speciali da ripetere tre volte per un totale competitivo di 46,470 chilometri a fronte dell’intero tracciato che ne misura 257,180. L’arrivo sarà sempre in Piazza della Repubblica in Foligno a partire dalle ore 17,30. Il Parco Assistenza sarà nella Zona Industriale “La Paciana” mentre i tre riordinamenti durante la giornata di domenica 5 marzo sono previsti a Nocera Umbra, in Piazza Umberto I.

