I positivi in Umbria superano quota 1.000: un nuovo decesso e piu’ ricoveri

Scende, rispetto a ieri, la percentuale di positivi in Umbria ma dopo un mese gli attualmente contagiati superano quota mille. E, purtroppo, c’è anche una nuova vittima Covid nella nostra Regione: si tratta di un paziente residente nel territorio di Foligno. Ma c’è un’altra notizia poco rassicurante: nelle ultime 24 ore sono aumentati i ricoveri, non solo nei reparti di area medica (+4) ma anche nelle terapia intensive di Terni e Perugia (+2). Sono questi tre i dati principali del bollettino di oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Un bollettino che rispecchia quanto sta avvenendo da alcuni giorni in Umbria con la ripresa dei contagi. Sono 56 i nuovi casi Covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 11.772 tamponi presi in esame , di cui 2.413 molecolari e 9.359 antigenici, per una percentuale di positivi pari allo 0,47%. Ieri era stata dello 0,83%. A fronte di 56 nuovi casi si sono registrate, nello stesso arco temporale, 19 guarigioni. Così gli attualmente positivi nella nostra Regione superano dopo tanto tempo quota 1000, per l’esattezza 1.028. In isolamento fiduciario ci sono 986 persone, trentadue in più rispetto a ieri.

RICOVERI – Questa mattina sono 42 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali umbri (+4), di cui 7 (+2) in terapia intensiva. All’Ospedale Santa Maria di Terni sono 27 i pazienti ricoverati (invariato) , di cui 5 (+1) in terapia intensiva mentre all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia sono 15 i pazienti ricoverati (+4), di cui 2 (+1) in terapia intensiva.

I NUOVI CASI DI OGGI – Sono 56 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Umbria e riguardano i seguenti comuni: 6 Norcia, 6 Foligno, 5 sono persone residenti fuori regione, 4 Assisi, 4 Panicale, 4 Perugia, 3 Bettona, 3 Cannara, 3 Orvieto, 2 Cascia, 2 Città di Castello, 2 Corciano, 2 Magione, 1 Bastia, Bevagna, Città della Pieve, Deruta, Gualdo Tadino, Montegabbione, Narni, Sigillo, Spello e Spoleto.

VACCINAZIONI – Alle ore 8 di questa mattina risultano somministrate 1.302.084 dosi di vaccino in Umbria. Ieri ne sono state somministrate 927. Ciclo vaccinale completo per 667.359 persone pari all’ 82,69%della popolazione vaccinabile. Terza dose per 33.914 persone, pari al 4,24% degli aventi diritto.