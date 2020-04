Muore mentre cerca di salvare i suoi tre cani. Un uomo di Bastardo folgorato da un cavo della rete elettrica.

Una morte terribile, ancora tutta da chiarire. Tanti punti oscuri restano nella ricostruzione dell ‘ incidente che è costato la vita a un uomo di 70 anni a Bastardo, popolosa frazione del Comune di Giano dell’ Umbria. E’ il tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, quando nella zona del Consorzio Agrario a Bastardo, Adrio Rocchi , residente nel Comune di Giano dell’ Umbria, 70 anni, pensionato, stava passeggiando con i suoi tre cani lungo le sponde del torrente Puglia. Con lui c ‘era anche la moglie, rimasta illesa. Ad un certo punto – almeno questo è quanto emerso dalle prime indagini – sembra che i tre cani siano caduti nel torrente. L ‘ uomo si è precipitato a cercare di salvare i suoi cani ma all ‘improvviso sarebbe rimasto folgorato da un cavo della rete elettrica , spezzato e caduto proprio in quel posto da tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Foligno, oltre ai Carabinieri della stazione di Giano dell’ Umbria e il sostituto procuratore della Repubblica di Spoleto Michela Petrini. Dei tre cani soltanto uno si è salvato. Ora però restano molti punti da chiarire, a cominciare da quel cavo elettrico lasciato abbandonato senza nessuna precauzione. Un cavo spezzato, caduto molto probabilmente da diverso tempo, abbandonato nelle vicinanze delle sponde del torrente Puglia. Sarà la Procura della Repubblica di Spoleto a fare chiarezza su come sono avvenute le cose, sulle dinamiche esatte e su eventuali responsabilità. Adrio Rocchi era una persona molto conosciuta a Bastardo e nei paesi vicini.