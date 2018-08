Foligno, ruba la borsa ad un turista addormentato: scoperto giovane gualdese

FOLIGNO – E’ l’esito della recente attività di repressione attuata dai poliziotti della sezione Polizia Ferroviaria di Foligno. E’ accaduto nei giorni scorsi e tutto si è risolto con una denuncia in stato di libertà per furto.

Un viaggiatore, a bordo di un treno percorrente la tratta Ancona-Foligno, si era momentaneamente addormentato. Così, giocando sul fattore sonno, un altro viaggiatore ha approfittato del momento di relax estremo della vittima e gli ha rubato dalla borsa circa 60,00 euro ed i documenti di riconoscimento, per scendere poi dal treno facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Nella rete degli investigatori è finito un 20enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine e residente nel comprensorio gualdese.

Lo stesso, che pensava di averla fatta franca, non ha considerato che quel convoglio era munito di sistema di videosorveglianza che ha permesso nel giro di pochi giorni agli investigatori della Polfer folignate di individuarlo e denunciarlo alla Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Le nuove telecamere presenti su alcuni convogli ed in fase di diffusione, hanno permesso agli agenti, specializzati per tali strumentazioni, di assicurare alla giustizia già diversi soggetti per varie tipologie di reato, così come accaduto per il 20enne gualdese.