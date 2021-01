Perugia – E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 403, in via delle Fascine, località San Martino in Campo di Perugia. Due le vetture coinvolte. Entrambi gli autisti sono stati trasferiti al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la centrale dei vigili del fuoco di Perugia.