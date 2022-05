Perugia, la musica è troppo alta e scoppia una lite furibonda tra vicini di casa: 4 denunce

E’ dovuta intervenire la polizia per sedare una violenta lite scoppiata a Villa Pitignano, località del comune di Perugia. Il tutto per colpa del volume alto della musica da parte di una famiglia che stava festeggiando il compleanno. Un marocchino di 30 anni avrebbe chiesto al vicino di casa di abbassare il volume ma la richiesta non sarebbe stata accolta bene. Anzi, nel giro di pochi secondi la situazione è degenerata ed è scoppiata una lite violentissima. Addirittura si sarebbero formate due fazioni che hanno iniziato a fronteggiarsi a colpi di bottiglia. Da una parte alcuni componenti della famiglia in festa, originari della Costa d’Avorio, e dall’altra il marocchino con alcuni amici. Complessivamente sembra una quarantina di persone. Sul posto sono arrivate subito le volanti della Polizia, chiamate dal 30enne marocchino che protestava per il volume della musica. L’intervento degli agenti ha evitato il peggio. Alla fine quattro persone – due uomini e due donne della festa – sono state denunciate per lesioni personali, minacce e percosse. Il 30enne marocchino che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, invece, sarà espulso perché su di lui gravava già un ordine di espulsione emesso dalla Questura e non era stato rispettato.