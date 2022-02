Perugia, la Procura indaga sulle sanzioni della Camera di Commercio

E’ “Il Messaggero Umbria” a rivelare la notizia: la Procura della Repubblica di Perugia sta indagando su alcune presunte irregolarità relative al registro delle sanzioni della Camera di Commercia. Per ora – è bene chiarirlo – si tratterebbe soltanto di una attività investigativa tesa a verificare il registro delle imprese e i soldi delle multe versati per le eventuali mancate annotazioni. Infatti, se un’azienda non annota nel registro delle imprese le novità che la riguardano (es. ingresso nuovi soci o cambio sede) viene sanzionata. Il sospetto è che ci siano stati dei casi in cui le sanzioni non siano state accertate o pagate. Il periodo preso in esame dagli inquirenti sarebbe quello precedente al 2021, cioè prima della nascita della Camera di Commercio regionale. Per ora i vertici camerali si limitano a sottolineare di non conoscere l’indagine in corso.