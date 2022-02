Perugia, senza green pass vuole entrare all’Agenzia delle entrate: arriva la volante e con lo smartphone riprende gli agenti

Non vuole mostrare il green pass all’ingresso dell’Agenzia delle Entrate a Perugia. Arriva subito una volante e tira fuori lo smartphone per riprendere gli agenti. Questi ultimi invitano l’uomo a non diffondere le immagini. Con molta pazienza gli ricordano che la normativa in vigore prevede l’obbligo del Green pass per poter entrare negli uffici pubblici. Dopo aver fornito le proprie generalità viene invitato dagli uomini in divisa a fare un tampone rapido per poter entrare negli uffici pubblici. Resta però pervicacemente ostinato nell’atteggiamento e con un fare risentito si allontana da via Borsellino dove c’è l’Agenzia delle Entrate.