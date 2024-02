Hanno notato un uomo in fuga lanciare una busta in via Mario Angeloni, a Perugia, segnalando immediatamente l’episodio agli agenti della municipale. Le ricerche condotte dagli stessi operatori della polizia locale hanno consentito di trovare la busta di plastica contenente pezzi di hashish. La droga è stata sequestrata e sono in corso indagini per individuare la persona che ha lanciato la droga.