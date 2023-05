Terni, arrestato pusher mentre spacciava cocaina ad una donna

Un pusher di 22 anni, originario del Marocco (E.E.M. le sue iniziali), è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Terni per spaccio di droga. Il ventiduenne è stato beccato dai militari dell’Arma mentre cedeva una dose di cocaina ad una ternana di 46 anni. I militari lo hanno sorpreso in un edifico abbandonato in via Narni dove riceveva i suoi clienti. E’ stato, quindi, arrestato in flagranza di reato. Il giudice del Tribunale di Terni ha poi convalidato l’arresto. Un tunisino di 20 anni, invece, è stato denunciato sempre dai carabinieri di terni perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, oltre a un coltello a serramanico. Il ventenne è stato fermato nel parcheggio della stazione ferroviaria.