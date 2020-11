Cielo sereno fino a giovedì, poi piogge sparse e forte vento fino a sabato

La perturbazione che l’altro ieri ha attraversato il centro-nord della penisola oggi mercoledì 18 si è portata sullo Ionio e nel contempo la pressione atmosferica è di nuovo in rapido aumento su tutto il centro-nord con ampie schiarite e ventilazione fresca settentrionale. Per oggi mercoledì 18 avremo ancora piogge e temporali sulle estreme regioni meridionali e Sicilia, mentre sul resto del paese prevarranno condizioni di tempo stabile come per gran parte della giornata di domani, giovedì 19, quando avremo anche un generale miglioramento al sud. Poi, dalla serata di giovedì 19 un fronte freddo a ridosso delle Alpi tenderà rapidamente a portarsi nella giornata di venerdì 20 sull’area tirrenica meridionale dando vita ad un centro depressionario che porterà tempo perturbato essenzialmente sulle regioni centro-meridionali adriatiche al sud e Sicilia, mentre sul resto del paese le precipitazioni saranno scarse ma assisteremo ad una decisa diminuzione delle temperature che sarà più avvertita sull’area centrale della penisola che nella giornata di sabato 21 sarà interessata da forti venti freddi di tramontana. Tuttavia, già da domenica 22 il tempo sarà in rapido miglioramento in quanto la depressione in spostamento sull’entroterra tunisino-algerino, lascerà spazio sull’Italia ad una graduale ripresa dell’alta pressione.

Sull’Umbria la perturbazione di lunedì ha portato le prime piogge di novembre sul territorio regionale risultate più abbondanti ancora una volta sul settore meridionale, ma l’aumento rapido della pressione e i venti settentrionali hanno riportato un rapido miglioramento. Infatti per oggi mercoledì 18 e per gran parte di giovedì 19 avremo prevalenza di cielo sereno con temperature minime in diminuzione. Poi per venerdì 20 la regione sarà attraversata rapidamente dal fronte freddo che produrrà un rapido aumento di nubi associate a piogge sparse e rovesci e dalla serata le temperature saranno in diminuzione per l’insorgere di venti di tramontana, mentre le precipitazioni saranno in attenuazione. Per sabato 21 la principale caratteristica saranno i venti di tramontana anche forti , tuttavia in rapida attenuazione dalla serata. Poi da domenica 22 il ritorno dell’alta pressione riporterà gradualmente il tempo stabile e calma atmosferica. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo