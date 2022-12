Previsioni meteo per l’Umbria per i prossimi giorni

L’alta pressione di origine subtropicale che ha preso possesso, ormai da due settimane del Mediterraneo centrooccidentale e quindi anche della penisola italiana, in queste ore, sta subendo solo una lieve e temporanea diminuzione al centro nord, facilitando l’arrivo di una nuvolosità associata a precipitazioni localizzate però, essenzialmente, sulla Liguria di levante e appennino tosco emiliano, mentre le temperature sono sempre molto elevate rispetto alle medie del periodo anche di 8-10 gradi. Ora, per domani 31 giorno di San Silvestro, avremo un generale miglioramento su tutta la penisola sempre con temperature molto miti e ciò ci porterà uno dei capodanni più temperati e miti degli ultimi decenni. Infatti, l’alta pressione sub-tropicale dal 1 gennaio e per tutta la prossima settimana sarà in rafforzamento ulteriore e perciò continuerà questo tipo di tempo anomalo-caldo con temperature massime che al sud e isole maggiori potranno raggiungere anche i 20-25 gradi.

Sull’Umbria continuano a scorrere queste ultime giornate dell’anno sempre con nuvolaglia alta e media e correnti deboli meridionali che hanno fatto innalzare le temperature sia minime che massime molto al di sopra delle medie del periodo. Anche sull’Umbria sarà quindi un fine anno e inizio, all’insegna dell’alta pressione e del tempo mite. E così sarà anche per i primi giorni della prossima settimana .Per qualche segnale di cambiamento dovremmo aspettare dopo l’Epifania quando correnti atlantiche torneranno ad interessare anche la penisola italiana. Auguri di buon anno a tutti. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo