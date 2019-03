Dopo il freddo, netto miglioramento del tempo

Sull’Umbria il passaggio del fronte freddo ha prodotto solo piovaschi sparsi o rovesci , forti venti settentrionali e un abbassamento notevole delle temperature con il ritorno di sporadiche nevicate sui rilievi appenninici a quote anche collinari. La giornata di oggi martedi 12 vede un netto miglioramento del tempo con ampie schiarite e una graduale attenuazione dei venti, nottetempo possibili locali gelate , poi nella mattinata di mercoledi 13 aumento graduale della nuvolosità e dal primo pomeriggio piogge sparse e in serata non sui escludono locali temporali, sopratutto sul settore meridionale della regione, nevicate sopra i 1200 metri. Ma sul fronte della siccità poco cambia visto il generale miglioramento già dalla giornata di giovedi e la ripresa dell’alta pressione che ci accompagnerà almeno fino al fine settimana con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in ripresa gianfranco angeloni Perugia Meteo

Il veloce passaggio del fronte freddo nella serata di ieri sulle regioni centrali ha generato scarse precipitazioni, sotto forma di rovesci o temporali associate a forti colpi di vento e una repentina caduta delle temperature tanto che in molte località montane dell’Appennino anche a quote molto basse è ricomparsa la neve. Oggi martedi 12 il fronte freddo lo ritroviamo sul mar Ionio , mentre al centro nord la pressione atmosferica è in temporaneo aumento riportando ampie schiarite e temperature almeno massime in ripresa. Per domani mercoledi una nuova veloce perturbazione proveniente dalla Francia si porterà prima al nord e durante il pomeriggio sera la ritroveremo sulle regioni centrali dove sono previste precipitazioni sparse su Toscana.Umbria e Marche e possibili temporali in serata su Lazio e Abruzzo. Ma anche questa perturbazione produrrà scarsi benefici sul fronte della siccità ormai imperante sia al nord ma sopratutto al centro. Infatti, da giovedi e per il prosieguo della settimana l’alta pressione atlantica tornerà ad interessare con tempo stabile e soleggiato su tutto il centro-nord.