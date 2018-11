Maltempo, verso una schiarita

Sull’Umbria abbiamo avuto precipitazioni frequenti ad intermittenza assumendo solo carattere di moderata intensità risultando peraltro molto utili per combattere la siccità accumulata a settembre e parte di ottobre, oggi ancora piogge sparse nel pomeriggio sera più intense sul settore occidentale, mentre un generale miglioramento è atteso per domani 3 novembre con ampie zone di sereno e temperature davvero miti per il periodo; poi domenica avremo un nuovo graduale aumento della nuvolosità con possibili piogge dal pomeriggio-sera, venti deboli meridionali tendenti a divenire orientali e temperature miti . gianfranco angeloni Perugia meteo

La situazione meteorologica sull’Italia rimane complessa e improntata alla variabilità -perturbata, le perturbazioni provenienti dall’atlantico trovano un’azione di blocco esercitato dalla vasta area anticiclonica presente da giorni sull’Europa orientale e pertanto stazionano sul nostro paese generando precipitazioni abbondanti più o meno sulle stesse aree. Questa situazioni con poche variazioni ci accompagnerà almeno per tutta la prima settimana di novembre. In dettaglio la previsioni fino a domenica 4 novembre. oggi venerdi 2 precipitazioni sparse al nord in intensificazione sulla Liguria, al centro coperto con piogge sparse in intensificazione sulla fascia tirrenica, al sud molto nuvoloso con piogge anche forti sulla Campania, sulla Sicilia tempo perturbato con forti piogge, Sardegna tempo in peggioramento; domani sabato 3 migliora al nord e su tutte le regioni peninsulari con ampie schiarite , mentre piogge e temporali forti ancora su Calabria Sicilia e Sardegna; domenica 4 cielo poco nuvoloso al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumento delle nubi al sud e regioni tirreniche con piogge e tempo ancora perturbato sulle due isole maggiori , venti in genere dai quadranti meridionali tendenti a divenire sud-orientali al centro-sud, le temperature nel complesso si manterranno miti per la stagione.