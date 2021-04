Le previsioni del tempo in Italia ed in Umbria fino a domenica 18 aprile

Dopo un lungo periodo asciutto le precipitazioni sono tornate abbondanti in alcune regioni del nord (Liguria e Triveneto in particolare) e parte della Toscana, mentre altrove sono risultate ancora modeste; tuttavia la circolazione atmosferica vede per l’Italia ancora il ripetersi, anche nei prossimi giorni, di occasioni favorevoli per altre precipitazioni che questa volta interesseranno più il centro-sud e isole maggiori in un contesto ancora sostanzialmente freddo con temperature mediamente inferiori alle medie del periodo almeno fino alla fine della settimana. In dettaglio la previsione: oggi mercoledì 14 ampie schiarite al nord e centro e residua nuvolosità al sud ma con locali precipitazioni, domani giovedì 15 variabilità al centro nord con rovesci sparsi, mentre aumenta la nuvolosità al sud con piogge ad iniziare dalla Sicilia, per venerdì 16 e sabato 17 nuvolosità più compatta ed organizzata al centro sud e isole con precipitazioni sparse, domenica 18 nuvolosità variabile un po’ su tutte le regioni con precipitazioni sparse e locali temporali, le temperature per tutto il periodo saranno al di sotto delle medie del periodo in particolare al centro nord, dove non mancheranno ancora occasioni per locali nevicate sui rilievi alpini, più miti e in linea con la stagione risulteranno al sud e Sicilia.

UMBRIA – Sull’Umbria sono si ritornate le precipitazioni dopo un lungo periodo di quasi due mesi di assenza, ma nel complesso sono risultate di moderata e talora scarsa entità e nei prossimi giorni ancora una volta la circolazione atmosferica non favorirà l’arrivo di piogge importanti, infatti per oggi mercoledì 14 prevarranno condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi con ventilazione settentrionale, domani giovedì 15 variabilità con possibili locali piovaschi o rovesci, poi per venerdì e sabato la nuvolosità andrà ad aumentare ma scarse saranno le possibilità di piogge con una ventilazione fresca mediamente di direzione orientale. Invece per domenica in un contesto di tempo variabile andranno ad aumentare le possibilità di precipitazioni sempre a carattere sparso e locale in un contesto di temperature piuttosto fredde che risulteranno ben al di sotto delle medie del periodo. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo