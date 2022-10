Meteo in Umbria, da lunedì 31 il tempo comincia a cambiare

L’alta pressione continua ad essere presente sull’Italia e sta per tagliare il traguardo del mese, le aree più colpite risultano quelle centrali del paese che in questo mese di ottobre non hanno visto neanche l’accumulo di un mm di pioggia, qualche pioggia invece c’è stata sia per nell’area alpina che nelle regioni meridionali, tuttavia rimane un mese particolarmente anomalo con temperature anche di 10 gradi sopra le medie del mese. Dall’analisi dei modelli previsionali si intravede qualche timido cambiamento proprio a partire da lunedì 31 con deboli correnti sud occidentali che andranno ad interessare il settore di nord ovest e l’alta Toscana e potranno portare precipitazioni in particolare sulla Liguria. Poi nei primi giorni del mese di novembre, queste deboli correnti umide, potrebbero estendere la loro influenza un po’ su tutto il centro nord apportando un po’ di nuvolosità con qualche pioggia sparsa e anche un ridimensionamento delle temperature soprattutto nei valori massimi.

Sull’Umbria ormai siamo arrivati ad un mese esatto dall’ultima precipitazione registrata il 30 settembre scorso e in questo mese di ottobre, che ormai volge al termine, non si è registrata alcuna precipitazione. L’alta pressione ha regnato incontrastata con tempo stabile ampiamente soleggiato con nebbie ormai presenti ogni mattina nelle vallate. In questo contesto meteorologico anomalo, la siccità, ridimensionata alla fine di settembre, grazie alle abbondanti piogge, sta tornando pericolosamente di attualità, in quanto un mese di ottobre totalmente asciutto non è un buon presagio se si auspica un proseguo della stagione mediamente nella norma. Per la previsione dei prossimi giorni fino a domenica 30 non avremo nessun cambiamento con cieli velati, nebbie estese fino al tardo mattino nelle vallate e poi giornate miti se non calde con temperature massime ben oltre i 20 gradi. Da lunedì 31 un timido cambiamento potrà essere presente anche sull’Umbria con una nuvolosità in aumento e deboli correnti meridionali. Poi nei primi giorni di novembre anche sull’Umbria nuvolosità variabile con qualche pioggia sparsa e temperature massime in lieve calo. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo