Meteo in Umbria: nei prossimi giorni migliorano le condizioni climatiche

Secondo il calendario meteorologico mondiale con la fine di febbraio termina la stagione invernale e domani (1 marzo) ha inizio la primavera, tuttavia queste convenzioni poco si sposano con una circolazione atmosferica, almeno sull’Italia, che ha caratteristiche tipicamente invernali con una depressione in approfondimento in queste ore in prossimità delle coste della Sardegna, in movimento verso le coste laziali e poi sul medio adriatico. Infatti, già dal pomeriggio sera di oggi martedì 28 e poi per tutta la giornata di domani mercoledi 1 marzo, le regioni centrali e il sud, oltre che le isole maggiori ,saranno interessate dallo sviluppo di questo fronte collegato alla depressione che porterà nuvolosità estesa e precipitazioni più insistenti sul Lazio,Molise, Campania, Abruzzo ,Marche parte dell’Umbria orientale e Romagna con possibili nevicate al di sopra dei 1000 metri. in questo contesto il settentrione rimane ai margine anche in questo peggioramento e per precipitazioni importanti si dovrà aspettare un altro tipo di circolazione atmosferica .Poi per giovedi 2 e venerdi 3, avemo un parziale miglioramento al centro con residue precipitazioni ma la tendenza è quella verso un miglioramento per il fine settimana ; invece al sud e Sicilia, avremo ancora tempo variabile a tratti perturbato con precipitazioni e nevicate sui rilievi al di sopra dei 1300 metri.

Sull’Umbria le precipitazioni di domenica e lunedì scorso sono risultate abbondanti in vaste aree della regione con accumuli compresi tra i 40 e 60 mm rimettendo in sesto le medie del mese di febbraio; ora dalla nottata, la regione sarà interessata dal passaggio della nuova perturbazione che porterà sì altre precipitazioni ma saranno a carattere sparso e di moderata intensità, mentre locali nevicate saranno possibili al di sopra dei 1200 metri. Dalla serata di domani 1 marzo, avremo un miglioramento ad iniziare dal sud della regione e poi ,nelle giornate di giovedi e venerdì, il tempo sebbene si manterrà variabile avremo solo locali piovaschi sparsi, Infatti ,la tendenza è per un miglioramento più deciso per il fine settimana con temperature comunque piotto basse e una ventilazione mediamente settentrionale.