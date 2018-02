Neve e freddo in arrivo

Come da giorni annunciato sulla penisola italiana stanno per arrivare correnti gelide provenienti dalla Siberia sospinte verso sud-ovest dalla circolazione in senso orario di un potente anticiclone in rinforzo ulteriore sulla Scandinavia. Le correnti gelide ora sabato 24 febbraio hanno raggiunto già la Polonia e l’Ungheria e nella mattinata di domani domenica 25 raggiungeranno la vicina Croazia e il Carso triestino per poi arrivare dal pomeriggio su tutto il nord-est dell’Italia e il medio adriatico. Nella notte tra domenica e lunedi 26 tutto il centro-nord sarà invaso dalle correnti siberiane con un repentino abbassamento delle temperature, precipitazioni nevose già nella giornata di domenica interesseranno le colline i rilievi del centro e dalla notte le nevicate che scenderanno fino in pianura potranno interessare sia la Toscana, l’Umbria, Le Marche , La Romagna e l’alto Lazio, Nella mattinata di lunedi graduale attenuazione dei fenomeni su Toscana, Umbria centro-occidentale e alto Lazio. Invece, nevicate abbondanti continueranno su Marche, Abruzzo , Molise e aree appenniniche centrali . Tuttavia, le temperature continueranno a scendere su tutto il centro-nord e saranno percepite ancora più basse a causa dei forti venti venti di tramontana. Giornata freddissima (di gelo) sarà anche quella di martedi 27 con nevicate sul medio adriatico e zone appenniniche, schiarite su quelle tirreniche. La giornata di mercoledi 28 sarà contraddistinta da una graduale attenuazione delle correnti siberiane, ma da una forte gelata al mattino, nel contempo peò il cielo andrà coprendosi dal pomeriggio per il sopraggiungere di correnti umide dal Mediterraneo occidentale che anticipano una rapida inversione di tendenza con un repentino aumento delle temperature e arrivo di abbondanti nevicate su tutto il nord , mentre piogge miste a neve interesseranno il centro e lasceranno spazio dalla nottata e nella giornata di giovedi 1 marzo al prevalere delle piogge.

Sull’Umbria, la giornata di domani, domenica 25, vedrà l’arrivo progressivo delle correnti siberiane,con nuvolosità variabile e possibili piogge sparse sin dalla notte con nevevicate intorno ai 600metri, nuvolosità in accentuazione dal pomeriggio associata a piogge e nevicate a quote collinari con quota in ulteriore abbassamento durante la sera. Le nevicate sulla regione durante la notte potranno interessare un po’ tutto il territorio, comprese le aree pianeggianti. Venti gelidi di tramontana e temperature in forte calo. Lunedi 26 le nevicate si concentreranno sull’area appenninica, mentre le schiarite si faranno spazio sul resto della regione. Giornata freddissima sarà anche quella di martedi 28 con venti forti di tramontana e temperature comprese sotto lo zero per tutta la giornata, le nevicate, tuttavia, si avranno solo nell’area appenninica sotto forma di bufera. Per mercoledi 28 giornata inizialmente con cielo sereno con forte gelata e minime che potranno raggiunege valori di meno 8, poi , durante la giornata avremo un graduale aumento della nuvolosità con precipitazioni anche nevose seppure le temperature saranno in incipiente, sensibile aumento, Durante la notte l’aumento delle temperature trasformerà le precipitazioni prevalentemente in pioggia un po’ su tutta la regione.

gianfranco angeloni Perugia meteo