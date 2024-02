Meteo in Umbria, nei prossimi giorni precipitazioni occasionali o assenti

Dopo la breve parentesi piovosa dell’inizio della settimana, l’alta pressione è tornata con decisione a governare il tempo su gran parte del Mediterrraneo centro-occidentale e a prolungare un periodo siccitoso che non interessa solo l’Italia centro-meridionale ma gran parte dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In questo prossimo fine settimana una debole circolazione depressionaria insiste tra l’Algeria e la Tunisia senza peraltro interessare né la Sardegna né la Sicilia. Infatti, per questo fine settimana il tempo a parte delle velature innocue e di passaggio sarà stabile e per gran parte soleggiato su tutto il paese con temperature in ulteriore lieve aumento.

Poi, per lunedì un modesto fronte andrà interessando il settore nord orientale e poi le regioni centrali adriatiche con qualche precipitazione sparsa e le temperature saranno in lieve calo. Successivamente, tra martedì 20 e tutto giovedì 22, ancora tempo stabile e temperature miti su tutto il paese, tuttavia in prospettiva, a partire da venerdì 23, potrebbe (e il condizionale è obbligatorio ancora..) partire una fase di tempo perturbato su vasta scala che andrà ad interessare un po’ tutto il continente e anche l’Italia , ma avremo modo di confermare e dare maggiori dettagli nei prossimi bollettini.

Sull’Umbria, le recenti precipitazioni sebbene non certo sufficienti a contrastare una siccità sempre più crescente hanno, tuttavia, contribuito a migliorare la qualità dell’aria e a dare il lieve sollievo alle colture e ai corsi d’acqua che hanno portate da piena estate. E ancora per una settimana le precipitazioni sulla regione saranno occasionali o del tutto assenti in un contesto di temperature sempre più miti.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo