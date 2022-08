Meteo in Umbria: tempo instabile anche nei prossimi giorni

L’intensa perturbazione che nella notte ha attraversato il centro-nord dispensando precipitazioni abbondanti su tutto il nord e Toscana, alte Marche e aree occidentali dell’Umbria, si è portata sull’area balcanica, mentre sul centro e settore nord orientale continuerà anche per oggi venerdì 19 agosto ad apportare precipitazioni localmente ancora sotto forma di temporale. Al sud l’ondata di calore richiamata dalla perturbazione in transito al nord andrà ad attenuarsi con un significativo calo termico già da oggi; ma nei nei prossimi giorni nell’area centro meridionale e Sicilia andrà a formarsi una debole circolazione di aria instabile capace tuttavia di generare fenomeni temporaleschi anche intensi. In dettaglio la previsione: oggi 19 mentre migliora nel settore di nord ovest sul Triveneto l’Emilia Romagna e area centrale e Campania nuvoloso con temporali anche localmente intensi, generale miglioramento in serata e temperature ancora in lieve calo, al sud temperature in calo ma scarse saranno le probabilità di precipitazioni. Per il fine settimana tempo soleggiato o al massimo variabile un po’ su tutto il paese con locali annuvolamenti pomeridiani sull’area alpina e appenninica associati a qualche acquazzone , le temperature tenderanno ad una rapida ripresa pur comprese nelle medie del periodo. Per i primi giorni della prossima settimana mentre il tempo soleggiato andrà a consolidarsi al nord e area centrale tirrenica , al sud e isole maggiori si accentuerà l’instabilità associata a temporali sparsi, le temperature saranno in lieve calo al sud mentre al nord tenderanno ad un lieve ulteriore incremento.

Sull’Umbria, la perturbazione ha diviso nella nottata trascorsa la regione in due: piogge e temporali anche intensi sull’area del Trasimeno e alto Tevere, mentre scarse sono risultate le precipitazione altrove, tuttavia, nel corso della giornata di oggi, venerdì 19, altre precipitazioni verranno ad interessare l’area regionale e le temperature saranno ancora in lieve calo; dalla serata si attende un generale miglioramento. Per il fine settimana, prevarranno condizioni di tempo soleggiato con attività di nubi pomeridiani e scarse saranno le probabilità di piogge, mentre le temperature saranno in aumento pur rimanendo ricomprese nei valori medi del periodo. Anche per i primi giorni delle prossima settimana sull’Umbria prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato con scarsi annuvolamenti pomeridiani confinati nell’area appenninica sud orientale, le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento anche se avremo una debole ventilazione settentrionale. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo