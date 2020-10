Meteo, tempo in miglioramento da martedì 6 ottobre

Il sistema perturbato atlantico è già in azione su tutto il nord Italia da 24 ore con piogge e temporali di forte intensità per ora sul settore di nord-ovest, ma nelle prossime ore, si estenderanno a tutto il nord e alta Toscana, poi, la intensa perturbazione, sabato 3 ottobre estenderà la sua influenza a tutto il centro e Campania, mentre al nord avremo temporanee schiarite. Infatti, la situazione meteorologica nei prossimi tre giorni, fino a lunedì 5, sebbene presenti in se delle criticità importanti per le abbondanti precipitazioni in corso e previste al nord è anche evolutiva per cui a precipitazioni abbondanti seguiranno anche temporanee schiarite .

Per un miglioramento su scala nazionale dovremmo aspettare la giornata di martedì 6, per ora dovremmo fare i conti con questo sistema perturbato e in dettaglio avremo: sabato 3 al nord avremo un temporaneo miglioramento le piogge e temporali interesseranno Toscana, Umbria , Marche, Lazio e Campania, nella seconda parte della giornata temporanea attenuazione dei fenomeni anche in queste zone.