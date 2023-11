Meteo in Umbria: nebbia e temperature in calo nei prossimi giorni

Seppur con qualche pausa le correnti atlantiche continuano a governare il tempo su gran parte del continente europeo con il loro carico di precipitazioni e quindi anche sull’Italia, dove le ultime 2 perturbazioni hanno portato precipitazioni molto copiose (Alta Toscana, Levante Ligure, aree alpine centro orientali) arrecando purtroppo anche morti, danni alle infrastrutture e ferite al territorio. Oggi mercoledì 8, avremo una giornata di tregua su tutto il centro nord con residue precipitazioni solo all’estremo sud, ma da domani, giovedì 9, un nuovo sistema perturbato pronto ad intervenire ad iniziare dal nord e alta Toscana dove avremo dal pomeriggio sera di domani altre intense precipitazioni, mentre la neve sui rilievi alpini si abbasserà di quota fino intorno ai 1000 metri. Poi, tra la notte di giovedì e la mattinata di venerdì 10, la perturbazione interesserà anche tutta l’area tirrenica e il resto delle regioni centrali con precipitazioni localmente anche intense, la temperatura sarà in calo e la neve farà la sua comparsa anche sui rilievi appenninici centro settentrionali al di sopra dei 1500 metri. Tuttavia, un generale miglioramento dal pomeriggio di venerdì si farà strada ad iniziare dal nord per estendersi poi, anche al centro . Per il fine settimana avremo una generale variabilità su tutto il paese con ventilazione mediamente occidentale e annuvolamenti sparsi intervallate da ampie schiarite, ma dal pomeriggio di domenica una nuova e veloce perturbazione porterà nuvolosità e precipitazioni ad iniziare dall’area tirrenica in rapido trasferimento a levante.

Sull’Umbria le ultime perturbazioni hanno portato, seppur localmente, (in particolare perugino , orvietano e gualdese, ma anche ternano) abbondanti precipitazioni e venti molto forti con accumuli anche superiori ai 100 mm senza peraltro arrecare particolari disagi; per oggi mercoledì 8 avremo una giornata di tregua con nebbie al mattino anche estese e poi variabilità; per domani giovedì 9, invece, ad una mattinata contrassegnata ancora della presenza della nebbia farà seguito un graduale aumento della nuvolosità associato dalla sera a precipitazioni ad iniziare dal settore occidentale della regione, precipitazioni che si estenderanno e si intensificheranno durante la nottata e mattinata di venerdì su tutto il territorio regionale con temperature in calo. Tuttavia, già dal pomeriggio le prime schiarite si faranno strada, segnale di un rapido miglioramento che interesserà anche gran parte del fine settimana. Sui rilievi appenninici avremo le prime nevicate al di sopra dei 1500 metri. Per sabato 11 e mattinata di domenica 12 prevalenza di cielo sereno o velato, poi avremo un rapido aumento della nuvolosità con precipitazioni dal primo pomeriggio.