Nei prossimi giorni spiccata variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti

Sull’Italia prosegue l’afflusso di correnti perturbate nord-atlantiche in seno alle quali si muovono veloci perturbazioni che fino ad almeno giovedì 10 manterranno un tempo nel complesso perturbato con altre abbondanti precipitazioni anche nevose sui rilievi alpini e in parte dell’appennino settentrionale.

Oggi lunedì 7 prevalgono un po’ su tutto il paese condizioni di variabilità con ancora precipitazioni a carattere intermittente più frequenti sul settore occidentale tirrenico e sull’area alpina dove continuano le abbondanti nevicate, ma dalla nottata e nella giornata di domani 8 dicembre una nuova perturbazione riporterà di nuovo piogge estese e abbondanti su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio e Campania in estensione durante la giornata ad Emilia, Triveneto e Umbria, di nuovo nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino ed in particolare sul settore nord-orientale, nonché in pianura padana centro-occidentale, dalla serata miglioramento ad iniziare dal settore di nord-ovest.

Parziale, ma graduale miglioramento ad iniziare da mercoledì 9 in estensione dal settore tirrenico a quello adriatico, una variabilità che ci interesserà anche per giovedì 10 e venerdì 11 e saranno sempre possibili intervallati da schiarite annuvolamenti anche estesi associati a piogge e temporali, poi per sabato 12 dovrebbe transitare l’ultima perturbazione di questo periodo marcatamente perturbato per il nostro paese, ma di questo con dettagli più precisi ci torneremo successivamente.