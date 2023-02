Da giovedì 23 febbraio tempo nuvoloso in Umbria

E’ passato ormai un mese da quando l’anticiclone atlantico ha iniziato ad espandersi in direzione dell’Europa centro-occidentale deviando le perturbazione atlantiche in direzione della Scandinavia prima e poi, in direzione del Caucaso e medio oriente. Ora, questa ennesima anomalia nella grande circolazione atmosferica , in pieno semestre invernale, sembra avere ormai i giorni contati, in quanto la pressione atmosferica in diminuzione sul Golfo di Guascogna permetterà ad una perturbazione atlantica di penetrare in direzione delle coste occidentali del continente e quindi, di fatto, andrà a modificarsi anche tutto il resto della circolazione . Gli effetti sull’Italia si potranno cogliere dalla metà della settimana con un aumento della nuvolosità e il parziale ritorno delle precipitazioni che sul finire settimana si potrebbero intensificare. Intanto, anche per i prossimi giorni ( per martedi e mercoledi) l’alta pressione continuerà ad esercitare la sua forza con cieli sereni in montagna e collina dove le temperature saranno ben al di sopra delle medie del periodo, mentre nuvolosità media sulle coste tirreniche. Poi, da giovedi la nuvolosità si farà più insistente al nord e sulla Toscana dove potranno verificarsi le prime precipitazioni, mentre ancora tempo stabile sul resto del paese. Per un peggioramento più organizzato dovremmo aspettare il fine settimana quando tutto il centro nord potrebbe essere coinvolto anche con una diminuzione delle temperature.

Sull’Umbria, continua il tempo asciutto e ancora a febbraio nessuna precipitazione sul territorio regionale , tuttavia proprio gli ultimi giorni del mese potrebbero vedere il ritorno delle precipitazioni anche sull’Umbria. Per ora, anche nei prossimi giorni avremo cieli sereni, intervallati da annuvolamenti anche estesi e temperature decisamente al di sopra delle medie del periodo. I primi segnali del cambiamento potranno vedersi da giovedì 23 con una nuvolosità in aumento e una ventilazione in orientamento da sud, ma per le precipitazioni dovremmo aspettare il fine settimana. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo