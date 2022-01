Previsioni meteo per l’Umbria del 4 gennaio 2022

L’alta pressione subtropicale che a capodanno si è piazzata al centro del continente è in fase di rapido decadimento e una perturbazione atlantica seguita da altri impulsi perturbati tendono ad interessare anche il Mediterraneo centrale, e quindi l’Italia, già da domani mercoledì 5 gennaio con avvisaglie peraltro già evidenti oggi martedì 4. Pertanto, il tempo è in peggioramento sia al nord che al centro con piovaschi in intensificazione nella giornata odierna sia sul levante ligure e alta Toscana e ventilazione moderata da ovest sud-ovest in rinforzo. Per domani mercoledi 5, nuvolosità compatta sull’arco alpino centro orientale , Triveneto,Emilia Romagna, Liguria e Toscana con precipitazioni localmente anche intense in estensione al resto del centro, nevicate sui rilievi alpini sopra gli 800-1000 metri e sull’appennino tosco-emiliano sopra i 1200 metri con quota neve in calo a fine giornata , temperature in calo soprattutto nei valori massimi sull’area alpina , venti sostenuti da sud-ovest tendenti a divenire orientali al nord e successivamente da nord-ovest sull’alto tirreno; a fine giornata estensione della piogge anche alla Campania; giovedi 6 residue precipitazione al nord in particolare sulla Romagna, variabilità al centro con rovesci sparsi e qualche temporale sul Lazio e Abruzzo nevicate sui rilievi appenninici al di sopra degli 800-1000 metri, temperature in ulteriore calo; al sud e sulle isole tempo perturbato con piogge e temporali; per venerdì 7 e sabato 8 poco nuvoloso al centro nord con ventilazione fredda settentrionale , mentre tempo ancora instabile al sud e Sicilia con precipitazioni e nevicate sui rilievi. Poi per domenica 9 un probabile secondo fronte freddo in rapido trasferimento dalla Francia verso il mar Ionio porterà altra nuvolosità ma scarse saranno precipitazioni prevalentemente nevose al di sopra degli 800 metri sui rilievi appenninici.

Sull’Umbria le formazioni nebbiose di capodanno hanno lasciato il posto a nuvolosità bassa con pioviggini sparse con temperature però sempre ben al di sopra delle medie del periodo, tuttavia da domani mercoledì 5 anche sull’Umbria si faranno sentire gli effetti del cambiamento con nuvolosità in intensificazione associata a piogge sparse e ventilazione sostenuta da sudovest le temperature saranno in calo soprattutto dalla serata, la neve tornerà sui rilievi appenninici sopra i 1200-1400 metri, ma con quota neve in calo fino agli 800 metri; tempo variabile anche per giovedì 6, giorno dell’Epifania, con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e brevi nevicate sui rilievi appenninici, temperature in calo e venti i in orientamento da nord. Poi, per venerdì 7 e sabato 8 prevalenza di cieli sereni con possibili gelate al mattino in attesa di un rapido peggioramento per domenica 9.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo