Mentre la circolazione di aria umida ed instabile continua da giorni a generare piogge e temporali sparsi su una vasta area dell’Europa centro meridionale che va dalla Spagna alla Francia e dall’area alpina fino a comprendere un po’ tutta la penisola italiana, dalla grande circolazione polare si sta per staccare un vortice secondario che avrà come obiettivo finale l’Italia centrale tra venerdì 25 e sabato 27 e intanto nelle prossime 36-48 andrà a posizionarsi nel cuore dell’Europa dando avvio ad una intensa ondata di tempo perturbato che interesserà molti paesi del vecchio continente proprio in coincidenza con il calendario astronomico che vede l’entrata della stagione autunnale.

Pertanto, visto questo quadro generale nella grande circolazione meteorologia europea, sull’Italia il tempo sarà in ulteriore progressivo peggioramento e per domani mercoledì 23 ancora piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto il centro-nord con le temperature che inizieranno a calare per ora solo al nord-ovest.

Poi, giovedì 24 intenso peggioramento al nord e Toscana con piogge e temporali anche intensi e temperature in graduale diminuzione, venerdì 25 tempo perturbato con venti forti e temporali anche forti sulle coste tirreniche e temperature in sensibile calo al nord e poi anche al centro con la comparsa di nevicate sopra i 1500 metri su tutto l’arco alpino e localmente anche sull’appennino centro settentrionale.