Piogge e freddo, torna il maltempo

La breve fase di tempo asciutto è già alle spalle e la penisola è alle prese con la nuova perturbazione atlantica che aprirà un nuovo periodo di tempo perturbato che, proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, con l’aggiunta del ritorno di freddo e della neve almeno nelle aree montane. Intanto, in dettaglio: nella notte e mattinata di domani (venerdi 16 ) piogge al nord, al centro e Campania con temperature stazionarie; venerdi 16 migliora al nord e al centro e ancora piogge al sud; sabato 17, nuovo peggioramento al centro -nord con piogge e locali temporali, nevicate sui rilievi alpini sopra 1000 metri e sull’Appennino sopra i 1200 metri, temperature in lieve calo; domenica 18, tempo ancora perturbato al centro-nord con frequenti precipitazioni e nevicate a quote più basse a causa della diminuzione delle temperature. All’inizio della prossima settimana la formazione di una depressione sul medio tirreno favorirà l’arrivo di correnti fredde dall’Europa centrale sull’Italia, riporterà condizioni tipicamente invernali sulla penisola con piogge più presenti al sud, ma fenomeni saranno presenti al centro-nord con piogge sparse, venti forti settentrionali e nevicate anche a quote basse, sopratutto su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e in parte anche su Toscana e Umbria. In questo nuovo contesto le temperature saranno in calo significativo.

Sull’Umbria la perturbazione, già oggi giovedi 15, ha riportato piogge moderate che proseguiranno per gran parte della nottata e nelle prime ore di domani venerdi 16, poi durante la giornata parziale attenuazione dei fenomeni con schiarite temporanee, poi sabato 17 nuovo peggioramento con piogge e temporali sparsi nevicate sui rilievi appenninici sopra i 1300 metri e temperature in calo. Anche domenica 18 variabilità perturbata con annuvolamenti anche estesi e piogge e temporali , mentre le nevicate interesseranno i rilievi sopra i 1000 metri e la temperature sarà in calo. Per l’inizio della prossima settimana assisteremo ad un ritorno parziale del freddo anche sull’Umbria con giornate dal sapore invernale sia lunedi e martedi con piogge sparse, venti sostenuti settentrionali e nevicate anche a quote basse (600-800) metri, mentre le temperature continueranno a diminuire.

gianfranco angeloni Perugia meteo