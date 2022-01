Previsioni meteo per l’Umbria per i prossimi giorni

Le correnti nord atlantiche, in questa prima settimana di gennaio, hanno preso possesso di gran parte del continente europeo interessando anche l’Italia e il passaggio di una prima perturbazione ha portato precipitazioni e anche il ritorno di nevicate sui rilievi alpini centro orientali e sull’appennino centro settentrionale. dopo due giorni di pausa, (compreso oggi sabato 8 gennaio) per domani domenica 9 è atteso sull’Italia il rapido passaggio di una nuova perturbazione a carattere freddo che andrà ad interessare essenzialmente il centrosud con nuove precipitazioni anche nevose a quote basse su Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise ; dopo per lunedi 10 ,avrà raggiunto il sud apportando tempo perturbato con un brusco calo termico rispetto ad ora anche di 10 gradi, sempre per lunedì 10 e in misura minore per martedì 11, saranno i freddi venti di tramontana ad essere i protagonisti del tempo su gran parte del centrosud con qualche residua nevicata anche a quote basse sul settore centrale adriatico. Tuttavia, nella seconda parte della settimana la penisola italiana verrà coinvolta , gradualmente, dalla formazione di un vasto anticiclone centrato tra la Polonia e la Germania e il tempo sarà in miglioramento un po’ su tutto il paese ma i venti orientali freddi continueranno, sebbene attenuati, ad interessare soprattutto in centrosud.

Sull’Umbria le prime precipitazioni del mese di gennaio sono risultate sparse , con le temperature tornate sui valori medi del periodo, dopo il caldo anomalo di Capodanno; oggi sabato 8 avremo ancora una giornata di attesa con ampie schiarite e locali annuvolamenti in intensificazione dalla tarda serata; domani domenica 9, è atteso un rapido peggioramento con precipitazioni diffuse sin dal tardo mattino con possibili nevicate anche a quote collinari in particolare nell’alto Tevere e Eugubino Gualdese, durante il pomeriggio non è escluso qualche fiocco di neve anche nel capoluogo, ad Assisi, Città della Pieve , attenuazione dei fenomeni dalla serata sul settore occidentale con ampie schiarite; per lunedi 10 nuvolosità variabile con residue precipitazioni prevalentemente nevose sul settore appenninico e insorgenza di venti freddi di tramontana anche forti, le temperature saranno in sensibile diminuzione; ulteriore miglioramento e attenuazione dei venti di tramontana per la giornata di martedì 11.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo