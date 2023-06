Tempo variabile anche nei prossimi giorni

La circolazione di aria instabile presente da molte settimane sulla penisola italiana, sebbene negli ultimi giorni si è di molto indebolita, è stata tuttavia sufficiente ancora a generare annuvolamenti anche imponenti e precipitazioni talora anche di forte intensità, in particolare al centro sud e settore centro occidentale dell’area alpina. Comunque, da domani martedì 13, avremo una recrudescenza dell’instabilità con il passaggio di una nuova perturbazione e di una depressione ad essa collegata che, poi anche per la giornata di mercoledì 14, porterà tempo perturbato su molte regioni italiane in particolare ancora saranno le regioni centro meridionali ad essere bersagliati da temporali e rovesci anche di forte intensità. Un graduale miglioramento si intravede a partire da giovedì 15 ma limitatamente al settentrione e Toscana al sud ancora saranno i temporali i protagonisti di questo inizio di estate, tuttavia il miglioramento andrà a consolidarsi nei giorni successivi fino al fine settimana e andrà estendendosi anche al sud. Per dire che siamo vicino ad una svolta nell’andamento di questa stagione piovosa con l’arrivo di giornate soleggiate e stabili è ancora troppo presto per affermarlo, ma alcuni segnali nella grande circolazione dell’atmosfera sembrano andare in questa direzione, e avremo modo di riparlarne successivamente.

Sull’Umbria negli ultimi due giorni l’instabilità si è molto attenuata lasciando spazio ad ampie schiarite e ad un sufficiente soleggiamento che hanno portato le temperature intorno ai 30 gradi, ma da domani martedì 13 soprattutto dal pomeriggio – sera saranno di nuovo i rovesci e i temporali sparsi a tornare protagonisti anche sull’Umbria. Poi, per mercoledì 14, avremo ancora una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità a tratti perturbata con rovesci e temporali anche forti più frequenti sul settore meridionale della regione, invece per giovedì 15 avremo un graduale miglioramento con schiarite via via più ampie. Le temperature nei prossimi tre giorni torneranno a calare a causa della nuvolosità e delle precipitazioni. Un deciso miglioramento anche sull’Umbria con ampie schiarite e una ripresa delle temperature ci sarà a partire da venerdì 16 e anche per il prossimo fine settimana il miglioramento del tempo andrà a consolidarsi.