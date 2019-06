Sull’Umbria caldo africano

L’anticiclone nord-africano sembra non mollare la presa sull’Italia centro-meridionale e isole maggiori e dopo brevi pause torna a convogliare, come sarà nei prossimi giorni , correnti calde africane sulla penisola italiana, tutto questo è favorito dalla posizione della depressione atlantica pressoché stazionaria da giorni sulle isole Britanniche, depressione che invia invece correnti instabili sull’area alpina anche italiana dove anche nei prossimi giorni avremo fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Pertanto, da oggi venerdi 14 caldo in aumento su Sicilia, Sardegna con temperature massime prossime e temporaneamente anche oltre ai 38 gradi , mentre sulle regioni centro-meridionali avremo 34-36 gradi , più contenute le temperature al nord dove però torna il rischio di temporali sopratutto sull’area alpina. Situazione quasi stazionaria anche per il fine settimana, mentre una attenuazione del caldo anche a l centro-sud la avremo da lunedi 17.

Sull’Umbria prevalgono le correnti calde africane che continuano a dare cieli velati e passaggi di nuvole poco significative ai fini delle precipitazioni, anche oggi venerdi 14 e per tutto il fine settimana qualche annuvolamento più consistente lo avremo nell’area appenninica , ma scarse saranno le possibilità di precipitazioni, mentre invece ritorna a salire la temperatura che raggiungerà valori massimi intorno ai 34-35 gradi e localmente anche oltre, come l’orvietano e l’area della conca ternana . una lieve attenuazione del caldo a partire da lunedi 17 anche l’Umbria. gianfranco angeloni Perugia Meteo