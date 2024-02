L’alta pressione da segnali di “stanchezza” e già oggi lunedi 19 infiltrazioni di aria debolmente instabile dalle alpi orientali si sono trasferite, attraverso l’adriatico, verso sud e domani saranno al sud e sulla Sicilia apportando variabilità e precipitazioni sparse. Pertanto per domani ,martedì 20, tempo ancora stabile e soleggiato al centro nord con valori alti di inquinamento su tutta l’area padana mentre al centro deboli correnti nord orientali porteranno un rimescolamento dell’atmosfera, invece tempo debolmente instabile al sud con nuvolosità irregolare associata a rovesci o piogge spese, temperature in lieve calo sull’area adriatica e al sud. Per mercoledi 21 ancora tempo stabile un po’ su tutto il paese ma sull’area alpina si faranno sentire i primi effetti della rapida diminuzione della pressione atmosferica che nella giornata di giovedi 22 subirà un vero e proprio crollo e favorirà l’arrivo di una intensa perturbazione nord atlantica pilotata verso il Mediterraeo centrale dalle intense correnti del vortice polare. Pertanto tra giovedi sera e venerdi 23 avremo il primo passaggio perturbato sulla penisola con venti intensi occidentali e sud occidentali e precipitazioni al nord e sull’area tirrenica , mentre la neve tornerà a cadere su tutti i rilievi alpini a quote via via più basse e al di sopra dei 1000 metri anche sull’appennino settentrionale nella giornata di sabato 24. Successivamente, tra sabato e domenica, avremo delle aperture temporanee del cielo ma la variabilità potrà dar luogo a rovesci improvvisi e locali piovaschi e dal pomeriggio di domenica 25 è atteso un nuovo intenso peggioramento con piogge estese ad iniziare dalla Liguria e alta Toscana che poi nella giornata di lunedi 26 si estenderanno sull’intero paese, le temperature saranno in ulteriore calo soprattutto al centro-nord

Sull’Umbria continuano le giornate soleggiate intervallate solo da innocui passaggi nuvolosi, per domani martedì 20 cieli sereni con leggera ventilazione settentrionale e temperature in lieve calo, poi per mercoledì giornata soleggiata con velature in arrivo dal pomeriggio, segnali del peggioramento che giovedì 22 interesserà anche l’Umbria con rinforzo di venti sud occidentali e nuvolosità in rapido aumento dalla sera, ma le precipitazioni arriveranno anche sull’Umbria tra venerdì 23 e sabato 24 con una lieve diminuzione delle temperature. Poi dopo una breve pausa tra sabato sera e domenica mattina, dal pomeriggio di domenica 25 è atteso anche sull’Umbria un intenso peggioramento con piogge anche intense e venti di libeccio, le temperature saranno in ulteriore calo e la neve tornerà sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000 metri.

Gianfranco Angeloni, Perugia meteo