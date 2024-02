Centrosinistra Foligno, c’è un nuovo nome: il candidato deve sciogliere ancora la riserva

FOLIGNO – Chiuso il capitolo Perugia, gli occhi del centrosinistra si sono spostati su Foligno. Il dossier della città della Quintana, in cima alle priorità della coalizione, ha avuto una svolta nell’ultimo periodo e stasera torna a riunirsi il tavolo. La ‘coalizione progressista’ si rivedrà e cercherà di superare lo stallo in cui è precipitata. Starebbe emergendo un nuovo nome, un profilo caratterizzato dall’impegno sociale e civile. Una nuova opzione che metterebbe d’accordo tutte le anime e che supererebbe quelli in campo. Nelle prossime ore le mosse prenderanno campo. Resta da capire però se la indicazione sia stata decisa dal tavolo regionale con il coinvolgimento dei vertici locali oppure in totale autonomia. Il candidato proposto, impegnato in un ruolo di vertice nella Caritas diocesana, non avrebbe comunque ancora sciolto la riserva. Così come non è chiaro come saranno coinvolti e sentiti i dirigenti locali del centro sinistra che, a parte il M5S, non sarebbero stati interessati. Stasera ci sarà un nuovo tavolo regionale del centrosinistra che potrebbe assumere la decisione finale.