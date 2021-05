Domani arriva in Umbria il commissario Figliuolo: visita all’Ospedale di Perugia e incontro con la task force. Dal 10 giugno vaccino per tutte l’eta’

Visita in Umbria domani, venerdì 28 maggio, del Commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo . Il programma prevede l’arrivo a Palazzo Donini dove, accolto dalla presidente Donatella Tesei, saluterà le autorità locali. Successivamente incontrerà i rappresentanti della task force Covid regionale per poi recarsi ,alle 11,35, al centro vaccinale di Bastia Umbra, persso il Umbriafiere. Al termine della visita il commissario incontrerà all’esterno della struttura la stampa. Alle 12,30 il generale Figliuolo si recherà all’ Ospedale di Perugia, dove sono previsti , tra l’altro, l’inaugurazione del Modular hospital e il saluto ai sanitari dell’ Ospedale militare da campo. Nel pomeriggio farà visita al punto vaccinale di Solomeo. Nel frattempo il generale Figliuolo sta preparando la circolare con la quale, dal 10 giugno, non ci saranno più restrizioni relative alle fasce di età. Tutti gli umbri potranno così prenotare il vaccino , anche se hanno meno di 40 anni. I conti fatti dalla struttura del commissario Figliuolo sulle dosi già consegnate e su quelle che arriveranno nelle prossime due settimane consentono di pianificare l’accelerazione della campagna in vista dell’estate. L’obiettivo è quello di allineare le Regioni in modo da evitare che ci siano aree del Paese che corrono e altre che rimangono indietro, soprattutto rispetto agli anziani e fragili. Per questo si è deciso di aspettare un paio di settimane , richiamando tutti a rispettare la priorità degli over 60. Per la fine di giugno i vaccini a disposizione saranno oltre 28 milioni. Alcune regioni sono già avanti come Lombardia, Lazio, Emila Romagna e Alto Adige.