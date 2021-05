Vaccini Umbria, la copertura degli under 60 è la più bassa d’Italia. In altre regioni siamo già agli over 50

L’ Umbria è in ritardo nella vaccinazione dei 60enni. La percentuale di copertura della popolazione tra i 60-69 anni è ancora bassa. La nostra regione ha coperto appena il 27% dei residenti. Tra le regioni italiane quelle messe peggio sono Umbria, Friuli e Toscana. Un dato che preoccupa molto in quanto agli under 60 toccherebbero in via preferenziale i vaccini a Rna messaggero. Troppo poco, lo ricorda lo stesso commissario Francesco Figliuolo. Ritardi che rischiano di allontanare le stesse prenotazioni degli over 50. Adesioni che invece sono iniziate in altre regioni. In Lombardia, ad esempio, in un solo giorno sono arrivate 478 mila adesioni. Quasi un terzo degli aventi diritto. Tanto che si parla della possibilità di mettere in sicurezza tutti gli over 50 in meno di 20 giorni. Insomma, c’è chi sta recuperando i disguidi e i ritardi della partenza e chi, invece, continua troppo lentamente. C’è chi corre e chi va a passo di lumaca. Sulle consegne di ulteriori vaccini arrivano intanto delle conferme. Domani mattina ci sarà la maxi-consegna di Pfizer, da 2,1 milioni di dosi. In questa settimana è previsto anche l’arrivo di altre 900 mila dosi, in gran parte AstraZeneca e in numeri ridotti di Moderna e Johnson & Johnson. Si procederà al ritmo di 3 milioni di dosi consegnate alla settimana, da qui a fine maggio: totale 12 milioni. Poi altri 25 milioni a giugno.