I Sindaci di Foligno, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina e Fossato di Vico compatti sul raddoppio dell’Orte-Falconara

Il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara rappresenta un’opera strategica e prioritaria anche per il Governo Italiano. E’ quanto emerge dal contenuto del testo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) presentato il 30 Aprile scorso a Bruxelles alla Commissione Europea, che si pone l’obiettivo di dare un impulso deciso al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.

Nel paragrafo “Investimento 1.3: Connessioni diagonali” emerge difatti come nel Centro-Sud dell’Italia sia essenziale migliorare la connettività trasversale attraverso linee diagonali ad alta velocità, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza per i passeggeri e di trasporto delle merci dall’Adriatico al Tirreno, attraverso il miglioramento della velocità, della frequenza e della capacità delle linee ferroviarie diagonali esistenti.

E proprio in base a queste caratteristiche sopra elencate, nel PNRR è inserito, come una delle tratte ferroviarie del Centro-Sud Italia dove saranno effettuati degli interventi, il “Rafforzamento della Orte-Falconara”.

Il testo del PNRR riporta testualmente: “Rafforzamento della Orte-Falconara. Verranno realizzate diverse tratte del progetto, al completamento del quale ci sarà una riduzione dei tempi di percorrenza di almeno 15 minuti sulla tratta Roma-Ancona, un aumento della capacità da 4 a 10 treni/ora sulle tratte soggette a raddoppio dei binari e un adeguamento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci”.

Parole chiare, semplici che non ammettono dubbi e che descrivono perfettamente come sia strategico, non solo per l’Umbria ma per tutta Italia, rafforzare senza perdere tempo il tracciato originario della Orte-Falconara che comprende la tratta Foligno-Fossato di Vico.

Soddisfatti e compatti, dopo aver letto il testo del PNRR, sono quindi tutti i sindaci della fascia Appennica (Lodovico Baldini del Comune di Valtopina, Giovanni Bontempi del Comune di Nocera Umbra, Monia Ferracchiato del Comune di Fossato di Vico, Massimiliano Presciutti del Comune di Gualdo Tadino, e Stefano Zuccarini del Comune di Foligno) che da tempo si stanno battendo per far partire il prima possibile i lavori di raddoppio della Orte-Falconara sul tracciato originario.

“Anche il testo contenuto nel PNRR e recentemente presentato a Bruxelles alla Commissione Europea – sottolineano i cinque sindaci – non ammette repliche rispetto al rafforzamento della Orte-Falconara: gli interventi da realizzare sulle infrastrutture sono destinati a migliorare le linee ferroviarie diagonali già esistenti.

Dunque nessuna considerazione e nessun riferimento a fantomatiche ipotesi di varianti da valutare, ma un ulteriore riprova di come il raddoppio della Orte-Falconara vada realizzato sul tracciato originale senza se e

senza ma, perché rappresenta un’opera strategica sotto tutti i punti di vista non solo per i nostri territori, ma per tutta l’Umbria e l’Italia.

Ora non manca più niente per iniziare a stretto giro i lavori per dotare finalmente anche la nostra Regione di collegamenti ferroviari ad alta velocità. E su questo punto apprendiamo con piacere il fatto che FS sbloccherà nei prossimi due mesi 7 cantieri, che daranno occupazione in totale a ben 130 mila persone.

Tra questi cantieri figura anche quello inerente il raddoppio della Orte-Falconara, un’opera strategica che permetterà di ridurre tempi di percorrenza per persone e merci, migliorare i servizi offerti, dare un ulteriore impulso all’economia e al turismo dei nostri territori, creando anche nuovi posti di lavoro.

Quella che abbiamo di fronte è dunque un’opportunità che Umbria e Marche e tutti i comuni interessati alla costruzione di questa opera non possono farsi sfuggire.

Stop quindi a chi propone discussioni inutili di qualunque genere su questo argomento. E’ stato già perso troppo tempo in passato, adesso è arrivato il momento di partire con gli interventi sulle infrastrutture essenziali per il rilancio della competitività e produttività non solo dei nostri territori ma di tutta Italia. Tra queste opere prioritarie, come contenuto nel PNRR, c’è appunto il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara sul tracciato originario”.

I Sindaci:

Lodovico Baldini – Valtopina

Giovanni Bontempi – Nocera Umbra

Monia Ferracchiato – Fossato di Vico

Massimiliano Presciutti – Gualdo Tadino

Stefano Zuccarini – Foligno