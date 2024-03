La presidente del Consiglio Giorgia Meloni firma l’accordo di coesione con la Regione Umbria: 238 milioni di euro per 36 progetti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Bastia Umbra per la firma dell’accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Umbria. Ad accoglierla la presidente della Regione Donatella Tesei, quello dell’Assemblea legislativa Marco Squarta e i vertici delle Istituzioni umbre. Presente anche il ministro Raffaele Fitto. La cerimonia è iniziata presso il centro Umbriafiere, padiglione otto nell’area eventi di Expo Casa. Ieri, la presidente Giorgia Meloni aveva sottoscritto l’accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta del dodicesimo accordo definitio. L’accordo coesione prevede investimenti per 238 milioni di euro, per opere pubbliche e incentivi alle imprese. La Meloni è arrivata in elicottero all’aeroporto San Francesco e poi ha raggiunto il centro fieristico di Bastia Umbra.Si tratta di due strutture che beneficeranno di risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione. Sono previsti 36 progetti da realizzare con i fondi previsti dall’accordo, fondi garantiti dall’Europa per tutte le regioni italiane. Tra questi ci sono interventi che interessano in particolare gli ambiti della riqualificazione degli asset territoriali, del potenziamento dei trasporti, dell’efficientamento energetico, del rilancio di un importante sito industriale. Più nel particolare sono previsti interventi sulle strade, sull’ex ospedale di Città di Castello, sui beni culturali, sul Polo chimico di Terni, sul teatro Turreno di Perugia, una stazione che collega il centro fieristico di Bastia, una nuova stazione a Collestrada.